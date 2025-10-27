قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاتحاد الأوروبي: نحافظ على موقف طويل الأمد بعدم الاعتراف بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة
حقيقة العثور على طفل شبرا الخيمة داخل بالوعة صرف صحي
رئيس العربية للتصنيع يتفقد أعمال إنشاء مصنع تدوير المخلفات الصلبة بمدينة بالدقهلية
شيخ الأزهر من قمة روما للسلام: لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
العلمين الجديدة قبلة جديدة للاستثمار الصناعي في مصر| تفاصيل
عائلات الرهائن تطلب لتعليق المرحلة التالية من وقف إطلاق النار حتى تسليم جميع الرفات
المسابقات تحسم الجدل.. بيان رسمي بـ إيقاف دونجا الزمالك في السوبر
استثمارات تتجاوز 78 مليون دولار.. مدبولي يفتتح مصنعًا لمواد البناء ويتفقد مشروع الكربون بالسخنة
تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2026 وانتهاء الصيفي رسميًا هذا التوقيت
مدبولي: نحرص على ضمان رصيد مطمئن من السلع الاستراتيجية وضخ الكميات اللازمة في الأسواق
ليلة لم تنمها اللبيني | شاهد على جريمة أطفال فيصل: "رأينا الصدمة والانهيار على وجه والدهم"
الحبس والغرامة لمحصّلي «ركنة زيادة».. قانون انتظار السيارات يضبط فوضى الشوارع
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

تنفيذي الشرقية يكرم منظمي مهرجان الخيول العربية والمشاركين في نجاح موسم توريد القمح

محمد الطحاوي

ترأس المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إجتماع المجلس التنفيذي لبحث ومناقشة عدد من الملفات والموضوعات الهامة والتي تعود بالنفع والفائدة على المواطنين ، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ ،واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ،ومحمد كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أ.ح أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة ومدير إدارة الحماية المدنية ووكيل ادارة المرور وممثلاً عن الاوقاف والكنيسة ومديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات ، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ، ومديري الإدارات العامة والنوعية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

إستهل المحافظ الإجتماع بتقديم الشكر لأعضاء اللجنة المنظمة والمشرفة على مهرجان الشرقية للخيول العربية الاصيلة في دورته الـ 29 والذي أقيم على أرض المحافظة بنادي الصفوة الرياضي بمدينة العاشر من رمضان خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر الجاري بمشاركة أكثر من 167 من الخيول في مسابقات جمال وتراث أدب الخيل من جنسيات ( مصر- السعودية – الكويت – الإمارات – قطر – إيطاليا ) متمنياً لهم المزيد من التوفيق ليواصل مهرجان الشرقية تميزه وتصدره لكافة الفاعليات ويعزز من مكانة الشرقية كحاضنة لكبرى الفعاليات والأحداث الرياضية المحلية.

وخلال الإجتماع قام محافظ الشرقية بتكريم فرق العمل من العاملين بمديريتي التموين والزراعة والديوان العام والمشاركين في نجاح موسم توريد القمح موسم 2025 وتصدر المحافظة المركز الأول على مستوى محافظات الجمهورية بمنحهم شهادات تقدير وهم حرز الله - وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية والمهندس عماد محمد جنجن – وكيل وزارة الزراعة والمهندس عبد الكريم عوض الله – وكيل مديرية التموين وهشام عبد المقصود علي – مدير عام الأزمات والكوارث بالمحافظة و أحمد الغندور – مدير عام شئون الإنتاج والشئون الاقتصادية بالمحافظة.

أوضح محافظ الشرقية أن هذا التكريم يأتي ترسيخاً لقيم الوفاء والعرفان بالجميل لمن أدوا دورهم فى خدمة الوطن بالمواقع التنفيذية المختلفة ، ويؤكد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد داخل المؤسسة الواحدة لتنفيذ الخطط الإستراتيجية والتنموية لتلبية إحتياجات المواطنين والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم بكافة قطاعات العمل المختلفة.

أعرب المكرمون عن إمتنانهم وشكرهم ، متمنين لمحافظ الشرقية ولأعضاء المجلس التنفيذي مزيداً من العطاء والعمل لإستكمال مسيرة التنمية وإنجاز كافة المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

الشرقية محافظ الشرقية المجلس التنفيذي المستشار العسكري ومديري المديريات

