تعب غريب مش عارف سببه .. أعراض مميزة تكشف أمراض المناعة الذاتية

تعد أمراض المناعة الذاتية من أكثر المشكلات الصحية التى يصعب تشخيصها في البداية لذا لابد عند ظهور علامات غريبة أو متكررة زيارة طبيب المناعة فورا.

علامات أمراض المناعة الذاتية



ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك يمكن أن تسبب أمراض المناعة الذاتية مجموعة واسعة من الأعراض، وقد تؤثر على الجسم من الرأس إلى القدمين.

على سبيل المثال، قد تُسبب الحالات المرضية التي تُؤثر على العضلات ضعفًا فيها وقد تُعاني أيضًا من ألم في المفاصل ، أو تورم، أو تيبس إذا كنت تُعاني من حالة مرضية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي.

ويُسبب داء السكري من النوع الأول ارتفاعًا في نسبة السكر في الدم (فرط سكر الدم) كما تُؤثر بعض أمراض المناعة الذاتية على البصر .

أعراض مميزة لأمراض المناعة

تسبب العديد من أمراض المناعة الذاتية التهابات ، والتي قد تشمل ما يلي:

شعور بالدفء أو الحرارة.

تغير لون الجلد أو احمراره.

تورم.

ألم.

تُسبب العديد من أمراض المناعة الذاتية أعراضًا تظهر وتختفي (تتكرر) و تُسمى هذه النوبات من الأعراض الأكثر وضوحًا أو حدةً بالهبات أو النوبات.

أخبر طبيبك إذا كنت تعاني من أعراض يبدو أنها تتكرر، خاصةً إذا كانت أنشطة بدنية معينة، أو أوقات معينة من اليوم، أو أطعمة أو مشروبات، أو أي شيء آخر يجعلها تتحسن أو تسوء بشكل ملحوظ.

ثق بحدسك، لا أحد يعرف ما هو طبيعي لجسمك أفضل منك.

استشر طبيباً إذا لاحظت أي أعراض جديدة لا يمكنك تفسيرها، خاصةً إذا كنت تشعر بأنك لست على طبيعتك أكثر من المعتاد.