عمرو أديب: انزعاج إسرائيلي من تنامي القدرات العسكرية المصرية

أكد الإعلامي عمرو أديب أن الأوساط الإسرائيلية تشهد حالة واضحة من الانزعاج بسبب تنامي القوة العسكرية المصرية في السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذا التطور بات محور حديث داخل إسرائيل في أكثر من مناسبة.

انزعاج إسرائيلي

وقال أديب، خلال تقديم برنامج “الحكاية” والمذاع عبر قناة “ام بي سي مصر” إن هناك من يحاول الترويج لفكرة أن مصر تعيش حالة "سلام كامل" أو "تعاون" مع إسرائيل، لكن الواقع يؤكد عكس ذلك، وتابع: "لو في تعاون أو علاقة سلام بالمعنى اللي بيقصدوه، ماكانش هيبقى فيه انزعاج إسرائيلي ولا استعدادات عسكرية بهذا الشكل".

وأضاف: "حتى الآن هناك أمر لا يقوله الكثيرون بصراحة، لكن الحقيقة أن أي عدو في الأفق معروف، والعدو الأول تاريخيًا هو إسرائيل".

الحفاظ على الأمن القومي

وأشار أديب إلى أن الجيش المصري مستمر في تعزيز قدراته وتطوير منظوماته القتالية، وهذه التحركات تأتي في إطار الحفاظ على الأمن القومي وردع أي تهديد محتمل، مؤكدًا أن مصر تتصرف وفق مصالحها الاستراتيجية فقط.

وتابع: "مصر دولة كبيرة، وجيشها قوي، وده طبيعي يعمل قلق عند اللي حوالينا.. وده دليل قوة مش ضعف".