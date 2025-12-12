قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بـ نصف مليون جنيه .. سعر إطلالة عمرو دياب في حفل الكويت
عمرو أديب: مصر محتاجة أمل وإنتاج جديد يعبر عن الناس
بث مباشر .. أحمد العوضي يوزع جوائز بـ 300 ألف جنيه في عيد ميلاده
بعد أزمته .. نجم ليفربول يمدح صلاح : يساعدنا كثيرا
لايبزيج يخسر بثلاثية من يونيون برلين في الدوري الألماني
بمشاركة مصطفى محمد .. نانت يخسر برباعية من أنجيه في الدوري الفرنسي
«أهلي 2008» يخسر أمام منتخب اليابان للناشئين بركلات الترجيح وديا
قصة وفاة فنانة مشهور بعد منع ابنتها من السفر
10 مخالفات مرورية يمكن التصالح عليها بـ 25 جنيها فقط.. ما هي؟
بعد لقاء سري مع نجم ليفربول السابق.. ما وجهة محمد صلاح القادمة؟
سرقت برنامجي وأنا محبوس .. موسيلفا يتهم مذيعة شهيرة بالسرقة
لجنة دولة التلاوة للمتسابق محمد أحمد حسن: يستمعون إليك في مشارق الأرض ومغاربها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عمرو أديب: انزعاج إسرائيلي من تنامي القدرات العسكرية المصرية

عمرو أديب
عمرو أديب
محمد البدوي

أكد الإعلامي عمرو أديب أن الأوساط الإسرائيلية تشهد حالة واضحة من الانزعاج بسبب تنامي القوة العسكرية المصرية في السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذا التطور بات محور حديث داخل إسرائيل في أكثر من مناسبة.

 انزعاج إسرائيلي

وقال أديب، خلال تقديم برنامج “الحكاية” والمذاع عبر قناة “ام بي سي مصر” إن هناك من يحاول الترويج لفكرة أن مصر تعيش حالة "سلام كامل" أو "تعاون" مع إسرائيل، لكن الواقع يؤكد عكس ذلك، وتابع: "لو في تعاون أو علاقة سلام بالمعنى اللي بيقصدوه، ماكانش هيبقى فيه انزعاج إسرائيلي ولا استعدادات عسكرية بهذا الشكل".

وأضاف: "حتى الآن هناك أمر لا يقوله الكثيرون بصراحة، لكن الحقيقة أن أي عدو في الأفق  معروف، والعدو الأول تاريخيًا هو إسرائيل".

الحفاظ على الأمن القومي

وأشار أديب إلى أن الجيش المصري مستمر في تعزيز قدراته وتطوير منظوماته القتالية، وهذه التحركات تأتي في إطار الحفاظ على الأمن القومي وردع أي تهديد محتمل، مؤكدًا أن مصر تتصرف وفق مصالحها الاستراتيجية فقط.

وتابع: "مصر دولة كبيرة، وجيشها قوي، وده طبيعي يعمل قلق عند اللي حوالينا.. وده دليل قوة مش ضعف".

عمرو أديب الإعلامي عمرو أديب الأوساط الإسرائيلية القوة العسكرية إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

1000 جنيه في يوم واحد| قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

وزير التربية والتعليم

بالأسماء .. حركة تغييرات في خريطة قيادات "التربية والتعليم"

عروس المنوفية

تقرير الطب الشرعي يؤكد وفاة عروس المنوفية نتيجة ضرب مبرح

الطقس غدًا

الطقس غدًا.. تحذير من ظاهرة خطيرة تستمر 6 ساعات

المعاشات

التطبيق 1 يناير رسميًا.. قرار حكومي بشأن الحد الأدنى لـ المعاشات

والده المتهم

بعد تدهور صحتها.. نقل والدة المتهم بقتـل عروسه للمستشفى في المنوفية

سعر الذهب

قفزة حادة وغير مسبوقة.. الذهب يسجل أكبر ارتفاع خلال ديسمبر وعيار 21 مفاجأة

برد الاطفال - ارشيفية

ممنوع استخدامها نهائياً .. سحب تشغيلة لنقط أطفال لعلاج نزلات البرد

ترشيحاتنا

بطولة الأندية لكرة القدم الإلكترونية

وزير الرياضة يشهد غدا ختام بطولة الأندية لكرة القدم الإلكترونية

صورة من اللقاء

بطولة أفريقيا لسيدات السلة| الأهلي يفهزم سي إن إس إس الكونغولي 98-55 ويتأهل لنصف النهائي

رامي نصوحي

الوضع مختلف.. رامي نصوحي: الزمالك لن ينجو هذه المرة

بالصور

فوائد شوربة العدس في الشتاء .. مصدر جيد للحديد

فوائد شوربة العدس في الشتاء
فوائد شوربة العدس في الشتاء
فوائد شوربة العدس في الشتاء

أفضل مشروبات بعد تناول وجبة الغداء .. لتحسين الهضم والاستفادة الغذائية

أفضل مشروبات صحية بعد الغداء
أفضل مشروبات صحية بعد الغداء
أفضل مشروبات صحية بعد الغداء

H1N1 يهدد المدارس.. أعراض فيروس أنفلونزا الخنازير وإرشادات وقائية هامة

أعراض فيروس H1N1ش
أعراض فيروس H1N1ش
أعراض فيروس H1N1ش

رجيم السعرات الحرارية مع خطة وجبات صحية .. لفقدان الوزن في شهرين

أهداف رجيم السعرات الحرارية
أهداف رجيم السعرات الحرارية
أهداف رجيم السعرات الحرارية

فيديو

جريمة عروس المنوفية

جريمة عروس المنوفية .. خالتها تفجر مفاجآت غير محسوبة

وفاة المطرب أحمد صلاح

رحيل المطرب أحمد صلاح يهز الوسط الشعبي .. وحلمي عبدالباقي ينعاه

حفل زفاف ابنة نادية مصطفى

نادية مصطفى تحتفل بزفاف ابنتها همسة| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

المزيد