عمرو أديب : مصر ليها حساب ونص .. وقوتها مستدامة ورايحة لقدام

قال الإعلامي عمرو أديب إن مكانة مصر الإقليمية باتت واضحة للجميع، وإن الدول في المنطقة أصبحت تدرك جيدًا أن لمصر "حساب ونص" وأنها قوة لا يمكن تجاهلها، خصوصًا بعد التطورات الأخيرة في ملف التسليح والتصنيع العسكري.

تعاون عسكري بين مصر وتركيا

وأوضح أديب، خلال تقديم برنامج “الحكاية” والمذاع عبر قناة “ام بي سي مصر” أنه قبل ثلاث سنوات فقط لو تحدث عن تعاون عسكري بين مصر وتركيا لكان رد الكثيرين: "يا عمرو إنت مجنون؟"، معتبرًا أن المشهد اليوم تغير تمامًا، وأن العلاقات بين القاهرة وأنقرة تشهد تعاونًا استراتيجيًا حقيقيًا، خاصة في مجال الصناعات الدفاعية.

التعاون المصري-التركي

وأشار إلى تقرير نشرته صحيفة معاريف الإسرائيلية، أبدت فيه قلقًا بالغًا من تنامي التعاون المصري-التركي في مجال التسليح، مؤكدة أن ما يثير مخاوف إسرائيل ليس مجرد شراء مصر لأسلحة جديدة، بل دخولها مرحلة متقدمة من تصنيع السلاح محليًا.

وقال أديب: "الرعب الحقيقي عندهم مش إن مصر بتشتري سلاح من برّا.. لأ، الرعب إن مصر بقت بتصنع، ودا معناه قوة مستدامة ومستمرة مش مجرد صفقة وخلاص".

تطوير منظومات تصنيع عسكري

ولفت إلى أن قدرة مصر على تطوير منظومات تصنيع عسكري بالشراكة مع دول كبرى في المنطقة تعطيها مكانة مختلفة وتضعها في موقع قوة، مضيفًا: "الكل النهارده بيعمل حساب مصر، ومش بس في الإقليم لكن كمان في الحسابات الاستراتيجية للدول اللي حوالينا".

وأكد أديب أن التحول المصري في ملف التسليح يعكس رؤية واضحة لبناء قوة ردع حقيقية تعتمد على الذات، معتبرًا أن هذا التطور أحد أهم أسباب القلق الإسرائيلي المتزايد في التقارير الأخيرة.

واختتم: "مصر رايحة لقدام… والتغيير اللي بيحصل مش بسيط، واللي كان مستبعد زمان بقى واقع بيخوف ناس كتير النهارده".