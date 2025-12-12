قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جدل بين زاهي حواس ووسيم السيسي عن بناة الأهرامات .. فيديو
إيتو يستبعد نجم الكاميرون من قائمة أمم أفريقيا لسبب غريب.. ماذا حدث؟
تعب غريب مش عارف سببه .. أعراض مميزة تكشف أمراض المناعة الذاتية
بركلات الترجيح .. الإمارات تفوز على الجزائر وتتأهل لنصف نهائي كأس العرب
إيران تصادر ناقلة نفط في خليج عدن تحمل 6 ملااين لتر ديزل مهرب
شاهد | نجوم الفن يحتفلون مع محمد هنيدي بزفاف ابنته
مصطفى بكري: أتوقع تغييرات حكومية محتملة وتخفيفا للأعباء الاقتصادية
نحن نعمل للسلام ولكن مستعدون للحرب.. عمرو أديب: الطائرات المسيرة تغيّر معادلة الردع
التطبيق 1 يناير رسميًا.. قرار حكومي بشأن الحد الأدنى لـ المعاشات
عمرو أديب: عقلية الخوف داخل إسرائيل تتجدد مع أي تعاون مصري – تركي
سيناريو دوريات أوروبا .. إجراءات غير مسبوقة من الكاف في دوري أبطال أفريقيا
خفت أنا كده .. محامية ردا على بلاغ طليقة سعيد مختار : دي شغلانتي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عمرو أديب : مصر ليها حساب ونص .. وقوتها مستدامة ورايحة لقدام

عمرو أديب
عمرو أديب
محمد البدوي

قال الإعلامي عمرو أديب إن مكانة مصر الإقليمية باتت واضحة للجميع، وإن الدول في المنطقة أصبحت تدرك جيدًا أن لمصر "حساب ونص" وأنها قوة لا يمكن تجاهلها، خصوصًا بعد التطورات الأخيرة في ملف التسليح والتصنيع العسكري.

تعاون عسكري بين مصر وتركيا

وأوضح أديب، خلال تقديم برنامج “الحكاية” والمذاع عبر قناة “ام بي سي مصر” أنه قبل ثلاث سنوات فقط لو تحدث عن تعاون عسكري بين مصر وتركيا لكان رد الكثيرين: "يا عمرو إنت مجنون؟"، معتبرًا أن المشهد اليوم تغير تمامًا، وأن العلاقات بين القاهرة وأنقرة تشهد تعاونًا استراتيجيًا حقيقيًا، خاصة في مجال الصناعات الدفاعية.

 التعاون المصري-التركي

وأشار إلى تقرير نشرته صحيفة معاريف الإسرائيلية، أبدت فيه قلقًا بالغًا من تنامي التعاون المصري-التركي في مجال التسليح، مؤكدة أن ما يثير مخاوف إسرائيل ليس مجرد شراء مصر لأسلحة جديدة، بل دخولها مرحلة متقدمة من تصنيع السلاح محليًا.

وقال أديب: "الرعب الحقيقي عندهم مش إن مصر بتشتري سلاح من برّا.. لأ، الرعب إن مصر بقت بتصنع، ودا معناه قوة مستدامة ومستمرة مش مجرد صفقة وخلاص".

 تطوير منظومات تصنيع عسكري

ولفت إلى أن قدرة مصر على تطوير منظومات تصنيع عسكري بالشراكة مع دول كبرى في المنطقة تعطيها مكانة مختلفة وتضعها في موقع قوة، مضيفًا: "الكل النهارده بيعمل حساب مصر، ومش بس في الإقليم لكن كمان في الحسابات الاستراتيجية للدول اللي حوالينا".

وأكد أديب أن التحول المصري في ملف التسليح يعكس رؤية واضحة لبناء قوة ردع حقيقية تعتمد على الذات، معتبرًا أن هذا التطور أحد أهم أسباب القلق الإسرائيلي المتزايد في التقارير الأخيرة.

واختتم: "مصر رايحة لقدام… والتغيير اللي بيحصل مش بسيط، واللي كان مستبعد زمان بقى واقع بيخوف ناس كتير النهارده".

عمرو أديب الإعلامي عمرو أديب مصر مصر وتركيا تركيا إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

1000 جنيه في يوم واحد| قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

وزير التربية والتعليم

بالأسماء .. حركة تغييرات في خريطة قيادات "التربية والتعليم"

عروس المنوفية

تقرير الطب الشرعي يؤكد وفاة عروس المنوفية نتيجة ضرب مبرح

الطقس غدًا

الطقس غدًا.. تحذير من ظاهرة خطيرة تستمر 6 ساعات

والده المتهم

بعد تدهور صحتها.. نقل والدة المتهم بقتـل عروسه للمستشفى في المنوفية

برد الاطفال - ارشيفية

ممنوع استخدامها نهائياً .. سحب تشغيلة لنقط أطفال لعلاج نزلات البرد

سعر الذهب

قفزة حادة وغير مسبوقة.. الذهب يسجل أكبر ارتفاع خلال ديسمبر وعيار 21 مفاجأة

اضرار ارتداء الشراب أثناء النوم

يعرض حياتك للخطر.. تحذير من ارتداء الشراب أثناء النوم

ترشيحاتنا

أقراص مخدرة

حبس موظف في قضية حيازة أقراص مخدرة بالدقهلية

الفنان الراحل سعيد مختار

القانون حاسم..الجمع بين زوجين يشعل أزمة بعدمصرع سعيد مختار.. إيه الحكاية؟

كسح مياه الأمطار الغزيرة بشوارع الغربية

محافظ الغربية: نتابع كسح مياه الأمطار وتوجيهات بإزالة أي تجمعات على الطرق والمحاور الحيوية

بالصور

H1N1 يهدد المدارس.. أعراض فيروس أنفلونزا الخنازير وإرشادات وقائية هامة

أعراض فيروس H1N1ش
أعراض فيروس H1N1ش
أعراض فيروس H1N1ش

رجيم السعرات الحرارية مع خطة وجبات صحية .. لفقدان الوزن في شهرين

أهداف رجيم السعرات الحرارية
أهداف رجيم السعرات الحرارية
أهداف رجيم السعرات الحرارية

نقيب البيطريين للمواطنين: لا تأكلوا الفشة والممبار.. لحمة الرأس والعكاوي جميلة جدا

أجزاء داخلية من اللحوم لا يجب تناولها حفاظًا على الصحة
أجزاء داخلية من اللحوم لا يجب تناولها حفاظًا على الصحة
أجزاء داخلية من اللحوم لا يجب تناولها حفاظًا على الصحة

طريقة عمل الطحينة بالسمسم في البيت.. خطوات سهلة وطعم أحلى من الجاهزة

طريقة عمل طحينة بالسكين في البيت
طريقة عمل طحينة بالسكين في البيت
طريقة عمل طحينة بالسكين في البيت

فيديو

حفل زفاف ابنة نادية مصطفى

نادية مصطفى تحتفل بزفاف ابنتها همسة| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

المزيد