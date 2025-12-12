إيران تصادر ناقلة نفط في خليج عدن تحمل 6 ملااين لتر ديزل مهرب

أفادت وسائل إعلام بأن إيران صادرت ناقلة نفط أجنبية تحمل ستة ملايين لتر من "الديزل المهرب" في خليج عمان بأوامر من السلطة القضائية.

يذكر أن القوة البحرية بالحرس الثوري الإيراني، احتجزت ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال في مياه خليج عمان خلال شهر نوفمبر الماضي، بقرار قضائي وفي إطار "صيانة مصالح وثروات الشعب الإيراني".

وأوضحت الحرس الثوري الإيراني أن عناصر الوحدات السريعة التابعة لها، وبعد صدور أمر قضائي بتوقيف شحنة إحدى ناقلات النفط التي تحمل الاسم التجاري "تالارا" Talara ، قاموا برصد تحركاتها ثم تعقبها وتوقيفها جنوب سواحل منطقة مكران.

ولفت إلى أن ناقلة النفط كانت تحمل 30 ألف طن من المواد البتروكيماوية ومتجهة إلى سنغافورة، وقد تم توجيهها صباح اليوم إلى المرسى المخصص لإجراء التحقيقات المتعلقة بالمخالفات.