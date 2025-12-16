صباح الثلاثاء.. فصل الكهرباء عن 5 مناطق بمدينة دشنا شمال قنا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا شمال قنا، عن فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق متفرقة بنطاق المركز، غداً الثلاثاء الموافق 16 ديسمبر الجارى.

وأوضح بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، بأن فصل الكهرباء بسبب فصل التيار الكهربائى لإجراء أعمال الصيانة الدورية عن مغذى الجزيرة.

وأضاف بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، بأن فصل التيار الكهربائي سوف يبدأ فى تمام الساعة السادسة صباحاً، وينتهى فى تمام الساعة الثامنة صباحاً.

وأوضح البيان، بأن المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائى تتضمن كل من: " الجزيرة بالسمطا، الغرابوة، الحشاشين، الطبايخة، وعزبة النصارى" .

وطالبت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، الجهات الحكومية والمخابز والمواطنين القاطنين فى المناطق المذكورة، بأخذ احتياطاتهم وتدبير احتياجاتهم اللازمة خلال فترة فصل التيار الكهربائى.