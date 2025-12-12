قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو أديب: مصر محتاجة أمل وإنتاج جديد يعبر عن الناس
بث مباشر .. أحمد العوضي يوزع جوائز بـ 300 ألف جنيه في عيد ميلاده
بعد أزمته .. نجم ليفربول يمدح صلاح : يساعدنا كثيرا
لايبزيج يخسر بثلاثية من يونيون برلين في الدوري الألماني
بمشاركة مصطفى محمد .. نانت يخسر برباعية من أنجيه في الدوري الفرنسي
«أهلي 2008» يخسر أمام منتخب اليابان للناشئين بركلات الترجيح وديا
قصة وفاة فنانة مشهور بعد منع ابنتها من السفر
10 مخالفات مرورية يمكن التصالح عليها بـ 25 جنيها فقط.. ما هي؟
بعد لقاء سري مع نجم ليفربول السابق.. ما وجهة محمد صلاح القادمة؟
سرقت برنامجي وأنا محبوس .. موسيلفا يتهم مذيعة شهيرة بالسرقة
لجنة دولة التلاوة للمتسابق محمد أحمد حسن: يستمعون إليك في مشارق الأرض ومغاربها
وصية محمد هنيدي لعريس ابنته .. ماذا قال ؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضمن مبادرة بداية .. صحة قنا تعلن انطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة

بيان صحة قنا
بيان صحة قنا
يوسف رجب

انطلقت بمحافظة قنا فعاليات الحملة التنشيطية للتوعية وتنظيم الأسرة، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية "بداية"، وتحت شعار "مشوار الألف الذهبية يبدأ بخطوة".

وتقام الحملة برعاية الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، و الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان.

أعلن الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، بدء تنفيذ الحملة بهدف التوسع في إتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمناطق الأكثر احتياجًا والفئات المستهدفة، بما يحقق تلبية الاحتياجات غير المُلباة للمجتمع، وتعزيز الوعي الصحي والأسري بالمحافظة.

أوضح وكيل وزارة الصحة بقنا، بأن الحملة تنفّذ على مرحلتين، تستمر كل منهما لمدة خمسة أيام، حيث تنطلق المرحلة الأولى خلال الفترة من 14 حتى 18 ديسمبر الجارى في مراكز أبوتشت، دشنا، قفط، قوص، وقنا. فيما تُنفذ المرحلة الثانية خلال الفترة من 21 حتى 25 ديسمبر الجارى  بمراكز نجع حمادي، الوقف، فرشوط، ونقادة.

من جانبها، أشارت الدكتورة أمل الأمير، مديرة إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بقنا، إلى أن الحملة ستشهد تقديم باقة من خدمات تنظيم الأسرة، تشمل وسائل طويلة المفعول، والأقراص، واللولب، إلى جانب خدمات عيادات النساء للكشف الطبي للسيدات، كما تتضمن الحملة تنفيذ ندوات للتوعية وأنشطة نوادي المرأة، بما يسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعى وتحسين الواقع الأسري.

قنا صحة قنا انطلاق الحملة التنشيطية تنظيم الأسرة بداية وزارة الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

1000 جنيه في يوم واحد| قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

وزير التربية والتعليم

بالأسماء .. حركة تغييرات في خريطة قيادات "التربية والتعليم"

عروس المنوفية

تقرير الطب الشرعي يؤكد وفاة عروس المنوفية نتيجة ضرب مبرح

الطقس غدًا

الطقس غدًا.. تحذير من ظاهرة خطيرة تستمر 6 ساعات

المعاشات

التطبيق 1 يناير رسميًا.. قرار حكومي بشأن الحد الأدنى لـ المعاشات

والده المتهم

بعد تدهور صحتها.. نقل والدة المتهم بقتـل عروسه للمستشفى في المنوفية

سعر الذهب

قفزة حادة وغير مسبوقة.. الذهب يسجل أكبر ارتفاع خلال ديسمبر وعيار 21 مفاجأة

برد الاطفال - ارشيفية

ممنوع استخدامها نهائياً .. سحب تشغيلة لنقط أطفال لعلاج نزلات البرد

ترشيحاتنا

ضعف مياه الشرب

غدًا .. ضعف المياه بمدينة مسير في كفر الشيخ | اعرف الأسباب والمواعيد

المستشفى العام ارشيفيه

إنقاذ طفلة بعد تناولها أقراص ماريفان بالخطأ في مستشفى دمياط العام

جانب من الحدث

يوم رياضي لطلاب جامعة الوادي الجديد الأهلية

بالصور

فوائد شوربة العدس في الشتاء .. مصدر جيد للحديد

فوائد شوربة العدس في الشتاء
فوائد شوربة العدس في الشتاء
فوائد شوربة العدس في الشتاء

أفضل مشروبات بعد تناول وجبة الغداء .. لتحسين الهضم والاستفادة الغذائية

أفضل مشروبات صحية بعد الغداء
أفضل مشروبات صحية بعد الغداء
أفضل مشروبات صحية بعد الغداء

H1N1 يهدد المدارس.. أعراض فيروس أنفلونزا الخنازير وإرشادات وقائية هامة

أعراض فيروس H1N1ش
أعراض فيروس H1N1ش
أعراض فيروس H1N1ش

رجيم السعرات الحرارية مع خطة وجبات صحية .. لفقدان الوزن في شهرين

أهداف رجيم السعرات الحرارية
أهداف رجيم السعرات الحرارية
أهداف رجيم السعرات الحرارية

فيديو

جريمة عروس المنوفية

جريمة عروس المنوفية .. خالتها تفجر مفاجآت غير محسوبة

وفاة المطرب أحمد صلاح

رحيل المطرب أحمد صلاح يهز الوسط الشعبي .. وحلمي عبدالباقي ينعاه

حفل زفاف ابنة نادية مصطفى

نادية مصطفى تحتفل بزفاف ابنتها همسة| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

المزيد