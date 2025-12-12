ضمن مبادرة بداية .. صحة قنا تعلن انطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة

انطلقت بمحافظة قنا فعاليات الحملة التنشيطية للتوعية وتنظيم الأسرة، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية "بداية"، وتحت شعار "مشوار الألف الذهبية يبدأ بخطوة".

وتقام الحملة برعاية الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، و الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان.

أعلن الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، بدء تنفيذ الحملة بهدف التوسع في إتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمناطق الأكثر احتياجًا والفئات المستهدفة، بما يحقق تلبية الاحتياجات غير المُلباة للمجتمع، وتعزيز الوعي الصحي والأسري بالمحافظة.

أوضح وكيل وزارة الصحة بقنا، بأن الحملة تنفّذ على مرحلتين، تستمر كل منهما لمدة خمسة أيام، حيث تنطلق المرحلة الأولى خلال الفترة من 14 حتى 18 ديسمبر الجارى في مراكز أبوتشت، دشنا، قفط، قوص، وقنا. فيما تُنفذ المرحلة الثانية خلال الفترة من 21 حتى 25 ديسمبر الجارى بمراكز نجع حمادي، الوقف، فرشوط، ونقادة.

من جانبها، أشارت الدكتورة أمل الأمير، مديرة إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بقنا، إلى أن الحملة ستشهد تقديم باقة من خدمات تنظيم الأسرة، تشمل وسائل طويلة المفعول، والأقراص، واللولب، إلى جانب خدمات عيادات النساء للكشف الطبي للسيدات، كما تتضمن الحملة تنفيذ ندوات للتوعية وأنشطة نوادي المرأة، بما يسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعى وتحسين الواقع الأسري.