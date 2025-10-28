إصابة 11 شخصا في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق السلام – بلبيس

أصيب 11 شخصا بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق بلبيس السلام أمام المصنع الحربى دائرة محافظة الشرقية وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
