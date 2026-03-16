الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رئيس شباب النواب يناقش مع رابطة النقاد الرياضيين الخروج من أزمات الاندية الشعبية

لقاء موسع بين رئيس شباب النواب ورابطة النقاد الرياضيين لبحث الخروج من مأزق تعرض الاندية الشعبية للإندثار
لقاء موسع بين رئيس شباب النواب ورابطة النقاد الرياضيين لبحث الخروج من مأزق تعرض الاندية الشعبية للإندثار
ماجدة بدوى

عقد النائب محمد مجاهد ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، لقاءا موسعا مع رابطة النقاد الرياضيين ، لبحث المشكلات التي تواجه الأندية الشعبية ، والعمل علي الوصول إلي حلول عملية لإنقاذها من الاندثار .

جاء ذلك بحضور  عدد من ممثلي رابطة النقاد الرياضيين ، يتقدمهم رئيس الرابطة الكاتب الصحفي حسن خلف الله ، ومحمد يحيى وكيل نقابة الصحفيين ،وكمال عامر ، ومحمد أبو الخير وايهاب الخطيب ، وطارق رمضان بجانب مشاركة نقيب الإعلاميين طارق سعدة .

واتفق الحضور علي أن الأندية الشعبية ، تواجه ورطة كبيرة بسبب قلة الموارد المالية ، ما جعل أندية جماهيرية كبيرة ، من مختلف المحافظات تغيب عن بطولة الدورى ، فضلا عن تهديد أندية صاحبة تاريخ كبير مثل فريق النادي الاسماعيلي الذي يصارع الهبوط خلال الموسم الجاري .

من جانبه أكد النائب محمد مجاهد ، أن الأندية الشعبية ، تعبر عن هوية الدولة المصرية ، وإذا لم يتم الحفاظ علي ما تبقي منها ، ستواجه الكرة المصرية مشكلات كبيرة ، خاصة أن التراجع الكبير في مستوي اللاعبين المصريين مؤخرا ، بسبب ابتعاد الأندية الشعبية عن الدورى المصري ، قائلا : الأندية الشعبية لو انتهت ستفقد كرة القدم المصرية هويتها "

وأشار رئيس لجنة الشباب ، إلى أنه  علي الرغم من وجود عدة محاولات لإنقاذ الأندية الشعبية  من قبل الحكومة ممثلة في وزارة الشباب ، والتي تقدمت بتعديلات علي قانون الرياضة لتطبيق الاستثمار الرياضي ،إلا أن هذه المحاولات لم تحقق المرجو منها ، خاصة أنها وضعت مواد تنص علي تأسيس شركات تابعة للأندية الرياضة  ولكنها لم  تنظم عملها وتجاهلت وضع حوافز لتشجيع المستثمرين للاستثمار في تلك الشركات.

وأكد رئيس لجنة الشباب ، علي ضرورة وجود حوافز حقيقية في قانون الرياضة تساعد في جذب المستثمرين ، لاستثمار أموالهم في الأندية الشعبية لإنقاذها  من المشاكل   والأعباء المالية الكبيرة التي تواجهها ، لافتا إلي أن هذه الحوافز تتمثل في منح تسهيلات في تراخيص الاستثمار ، وضمانات حقيقية بوجود حوافز مثل الإعفاء من الضرائب لمدة معينة  ، وغيرها من الحوافز التي تساهم في جذب المستثمرين .

وشدد رئيس لجنة الشباب ، علي أن الرياضة المصرية  في حاجة ملحة للخروج من عباءة الدولة ، حتي تنهض الكرة المصرية مثلما حدث في العديد من الدول التي اكتسبت شهرتها العالمية من كرة القدم .

واتفق الحضور علي استمرار الجلسات النقاشية ، من أجل الوصول إلي حلول تساعد علي انتشال الأندية الشعبية ، من عثراتها المالية ، والعمل علي استعادة بريقها مرة أخرى ، وهو ما رحب به رئيس لجنة الشباب ، الذي وجه الشكر لرابطة النقاد الرياضيين علي حرصهم الكبير علي تقديم مقترحاتهم وأفكارهم بشأن تلك الإشكالية التي تبحث عن حلول عملية منذ فترة ليست قصيرة .

