رئيس شباب النواب يناقش مع رابطة النقاد الرياضيين الخروج من أزمات الاندية الشعبية

عقد النائب محمد مجاهد ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، لقاءا موسعا مع رابطة النقاد الرياضيين ، لبحث المشكلات التي تواجه الأندية الشعبية ، والعمل علي الوصول إلي حلول عملية لإنقاذها من الاندثار .

جاء ذلك بحضور عدد من ممثلي رابطة النقاد الرياضيين ، يتقدمهم رئيس الرابطة الكاتب الصحفي حسن خلف الله ، ومحمد يحيى وكيل نقابة الصحفيين ،وكمال عامر ، ومحمد أبو الخير وايهاب الخطيب ، وطارق رمضان بجانب مشاركة نقيب الإعلاميين طارق سعدة .

واتفق الحضور علي أن الأندية الشعبية ، تواجه ورطة كبيرة بسبب قلة الموارد المالية ، ما جعل أندية جماهيرية كبيرة ، من مختلف المحافظات تغيب عن بطولة الدورى ، فضلا عن تهديد أندية صاحبة تاريخ كبير مثل فريق النادي الاسماعيلي الذي يصارع الهبوط خلال الموسم الجاري .

من جانبه أكد النائب محمد مجاهد ، أن الأندية الشعبية ، تعبر عن هوية الدولة المصرية ، وإذا لم يتم الحفاظ علي ما تبقي منها ، ستواجه الكرة المصرية مشكلات كبيرة ، خاصة أن التراجع الكبير في مستوي اللاعبين المصريين مؤخرا ، بسبب ابتعاد الأندية الشعبية عن الدورى المصري ، قائلا : الأندية الشعبية لو انتهت ستفقد كرة القدم المصرية هويتها "

وأشار رئيس لجنة الشباب ، إلى أنه علي الرغم من وجود عدة محاولات لإنقاذ الأندية الشعبية من قبل الحكومة ممثلة في وزارة الشباب ، والتي تقدمت بتعديلات علي قانون الرياضة لتطبيق الاستثمار الرياضي ،إلا أن هذه المحاولات لم تحقق المرجو منها ، خاصة أنها وضعت مواد تنص علي تأسيس شركات تابعة للأندية الرياضة ولكنها لم تنظم عملها وتجاهلت وضع حوافز لتشجيع المستثمرين للاستثمار في تلك الشركات.

وأكد رئيس لجنة الشباب ، علي ضرورة وجود حوافز حقيقية في قانون الرياضة تساعد في جذب المستثمرين ، لاستثمار أموالهم في الأندية الشعبية لإنقاذها من المشاكل والأعباء المالية الكبيرة التي تواجهها ، لافتا إلي أن هذه الحوافز تتمثل في منح تسهيلات في تراخيص الاستثمار ، وضمانات حقيقية بوجود حوافز مثل الإعفاء من الضرائب لمدة معينة ، وغيرها من الحوافز التي تساهم في جذب المستثمرين .

وشدد رئيس لجنة الشباب ، علي أن الرياضة المصرية في حاجة ملحة للخروج من عباءة الدولة ، حتي تنهض الكرة المصرية مثلما حدث في العديد من الدول التي اكتسبت شهرتها العالمية من كرة القدم .

واتفق الحضور علي استمرار الجلسات النقاشية ، من أجل الوصول إلي حلول تساعد علي انتشال الأندية الشعبية ، من عثراتها المالية ، والعمل علي استعادة بريقها مرة أخرى ، وهو ما رحب به رئيس لجنة الشباب ، الذي وجه الشكر لرابطة النقاد الرياضيين علي حرصهم الكبير علي تقديم مقترحاتهم وأفكارهم بشأن تلك الإشكالية التي تبحث عن حلول عملية منذ فترة ليست قصيرة .