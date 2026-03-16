قوي عاملة البرلمان تناقش الأثر التطبيقي لقانون الكشف عن تعاطي المخدرات

تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، الأثر التطبيقي للقانون رقم 73 لسنة 2021، بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، المعروف بقانون الكشف عن تعاطي المخدرات.

وعلي جانب اخر فقد ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الأثر التشريعي لقانون المنظمات النقابية العمالية الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، على تعديل مدة الدورة النقابية للمنظمات العمالية، لتصبح خمس سنوات بدلًا من أربع سنوات وتمت الموافقه عليه

وأكدت اللجنة أن التعديلات جاءت ايضًا بناء على مطالب تقدمت بها جهات معنية بالعمل النقابي، لمنح التنظيمات العمالية فترة زمنية أطول تمكنها من تنفيذ خططها وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الإداري والتنظيمي داخل اللجان النقابية والنقابات العامة.



وناقشت اللجنة آثار وانعكاسات تعديل مدة الدورة النقابية على موعد الانتخابات العمالية المقبلة، المقرر إجراؤها خلال العام الجاري.

وناقش اجتماع اللجنة إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها في حال إقرار التعديل التشريعي، أو تأجيلها لحين الانتهاء من إصدار القانون الجديد، بما يضمن سلامة الإجراءات وعدم حدوث تعارض قانوني.