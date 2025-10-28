حقيقة وجود تقصير وإهمال في واقعة إصابة لاعبة مركز شباب الإبراهيمية بمباراة غزل المحلة

في لحظات فارقة تحولت أرضية ملعب نادي غزل المحلة إلى مكان للصراخ والبكاء عقب تعرض لاعبة فريق مركز شباب الإبراهيمية بمحافظة الشرقية الي إصابة وتدعي أمل خالد بشاتي محمود حارسة مرمي الفريق في بطولة دوري الجمهورية للناشئات 2009 داخل الملعب مما استدعي زملائها في الفريق الي تصوير فيديو يشتكون فيه من عدم وجود سيارة اسعاف لإسعاف اللاعبة.

فيما انتشر هذا الفيديو انتشارا كبيرا علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وعلي الفور تواصل موقع صدي البلد مع الكابتن محمد العجوز مدير مركز شباب الإبراهيمية والاستفسار عن ما حدث داخل ملعب المباراة وحقيقة عدم وجود سيارة اسعاف وإهمال نادي غزل المحلة؟.

ومن جانبه أكد الكابتن محمد العجوز ان الواقعة حدثت خلال مباراة الفريق مع نادي غزل المحلة للكرة النسائية وخلال أحداث المباراة أصيبت اللاعبة وفور إصابتها انتاب زملاءها حالة من الخوف عليها قاموا على إثرها بتصوير مقاطع فيديو متهمين إدارة نادي غزل المحلة بالتقصير وعدم وجود سيارة اسعاف.

وأشار الكابتن محمد العجوز الي ان إدارة نادي غزل المحلة قامت بإرسال مندوب من قطاع الناشئين الي اللاعبة وتم الاطمئنان عليها مشيرا الي انه لم يكن هناك أي تقصير من جانب إدارة النادي وان ما حدث ما هو إلا سوء تقدير للموقف.

واختتم مدير مركز شباب الإبراهيمية حديثة مؤكدا ان اللاعبة في صحة جيدة وكان لديها مباراة اليوم وشاركت فيها مؤكدا ان جميع اللاعبين في المركز هم أبناء له ولا يمكن ان يتم التقصير في حقهم او التفريط فيه.