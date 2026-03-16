الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

تناولها مسلسل علي كلاي.. حقوق كفلها القانون لحماية كبار السن

مسلسل علي كلاي
مسلسل علي كلاي
أميرة خلف

سلط مسلسل "علي كلاي"، الذي يعرض خلال شهر رمضان ويشارك في بطولته أحمد العوضي، درة، ويارا السكري، الضوء على حقوق المسنين ومعاناتهم اليومية، كاشفا التحديات التي يواجهها كبار السن والحاجة الملحة لضمان حمايتهم من الإهمال والاستغلال.

وشهدت الحلقة الـ25 من مسلسل علي كلاي، والتي تم عرضها أمس تطورات كبيرة، بعدما توصل " علي"  إلى فكرة بشأن عمل دار مسنين .

ونستعرض أهم مزايا قانون رعاية حقوق المسنين ، الذي كفل لهم حقوقهم الصحية والاجتماعية، فضلا عن حقهم في السكن ، بما يعكس التزام الدولة بضمان حياة كريمة لهم وتكريم دورهم في المجتمع.

وألزمت المادة 3 من القانون، وحدات الجهاز الإداري بالدولة، من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، كل في مجال اختصاصه، بحماية حقوق المسن المنصوص عليها في هذا القانون، أو في أية قوانين أخرى، وكذلك الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، والتي تتضمن ما يلي:

1-احترام حرياته في ممارسة خياراته بنفسه وبإرادته المستقلة.

2 - عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الميادين كافة.

3- توفير البيئة الآمنة للمسن وتهيئة الظروف المناسبة له للمعيشة الكريمة من جميع المناحی.

4 - التعبير بحرية عن آرائه والاهتمام بهذه الآراء وأخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرار في كل ما يمسه، وبما يكفل مشاركته بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.

5 -الرعاية الاجتماعية:

توفير مجموعة من الخدمات الاجتماعية والأنشطة الترفيهية والثقافية التي تلبي احتياجات المسن بما يتناسب مع ظروفه الاقتصادية والاجتماعية والصحية وميوله الشخصية.

6- المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن:

وعاقب القانون كل منشأة عامة أو خاصة أو أهلية مرخص لها من قبل الوزارة المختصة أومديرياتها، لإقامة المسن وتقديم برامج الرعاية المتكاملة له.  


ويعاقب كل من يهمل أداء واجباته تجاه الشخص المسن، أو يقصّر فى اتخاذ ما يلزم للقيام بالرعاية، أو يحصل لنفسه على المساعدات المالية المستحقة للمسن، بالحبس مدة لا تجاوز عامًا وبغرامة تتراوح بين ألف وعشرة آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

وشدد القانون العقوبة في حال تعمد المكلف بالرعاية الامتناع عن أداء واجباته أو في حالة استغلال المسن، لتصل إلى الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة من ألفي إلى عشرين ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

شهر رمضان علي كلاي أحمد العوضي يارا السكري حقوق المسنين

ماذا يحدث لجسمك عند تناول بطارخ الرنجة؟

