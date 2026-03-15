أسرة كلية الآداب بسوهاج تنظم الإفطار الرمضاني السنوي لمنسوبيها

نظمت كلية الآداب افطارها الرمضاني السنوي، فى أجواء مليئة بالمودة والرحمة وممزوجة ببركة ونفحات الشهر الكريم العطرة، وذلك بحضورالدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد توفيق عميد الكلية، ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام، وأعضاء الجهاز الإداري، وجمع غفير من الطلاب.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة ان الجامعة تحرص ع تنظيم هذه التجمعات الأسرية، التي تعزز روح التكامل والتآخي بين القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالجامعة، وتساهم فى توطيد العلاقات بين منسوبي الجامعة ومد جسور التواصل والمحبة فيما بينهم.

وقال الدكتور محمد توفيق، ان حفل الإفطار السنوي خلال شهر رمضان المعظم الذي تحرص الكلية علي تنظيمه، يكون فرصة جيدة للتلاقي والتجمع على مائدة واحدة.

في أجواء أسرية مبهجة يخالطها مشاعر المحبة والود بين جميع منتسبي الكلية، الأمر الذي يساهم فى ارساء قواعد ثابتة للبيئة الجامعية قائمة على التفاعل المجتمعي والتكامل الروحي بين أفراد المنظومة التعليمية.