شقيقة حادث تبديل الجثامين في زفتى : استلمنا جثمانًا بالخطأ وتفاجأنا بتغيير الملامح .. وتصحيح الواقعة قبل الدفن

في واقعة أثارت جدلاً واسعاً، شهد مستشفى زفتى العام بمحافظة الغربية حادثة مؤسفة تمثلت في تبديل جثتين لسيدتين توفيتا داخل المستشفى، حيث جرى تسليم جثمان إحداهما بالخطأ إلى ذوي الأخرى.

وقد دفعت هذه الواقعة الجهات الصحية إلى التحرك العاجل لفتح تحقيق شامل، للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات، وسط حالة من الاستياء والصدمة.

لحظة الوفاة وتغير الملامح



أفادت شقيقة السيدة المتوفية في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد انها كانت مرافقة للمتوفاة والوفاة وقعت في تمام الساعة الثالثة فجراً، مؤكدة حضورها حتى اللحظات الأخيرة.

وأوضحت أنها لاحظت تغيراً فورياً في لون الوجه والملامح عقب الوفاة، معتبرة أن ذلك أمر طبيعي في مثل هذه الحالات، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن ملامح المتوفاة بدت في البداية وكأنها تحمل “بركة وهدوءاً”.

مرحلة التغسيل والتوجه للمسجد



وأضافت السيدة أنها شاركت بنفسها في إجراءات تغسيل الجثمان حتى الانتهاء منها بالكامل، عقب ذلك، تم نقل الجثمان إلى المسجد لأداء صلاة الجنازة.

وخلال وجودهم هناك، ومع تشغيل القرآن الكريم، بدأت ابنة المتوفاة، التي كانت حاضرة أيضاً، تبدي شكوكاً حول هوية الجثمان.

صدمة تبدل الجثمان



وأوضحت السيدة أن الإبنة بادرتها بالقول بانها ليست والدتها ما دفعها لإعادة الكشف عن وجه الجثمان داخل المسجد.

وأشارت إلى أنها فوجئت بتغير واضح وكامل في الملامح مقارنة بما رأته أثناء التغسيل قبل ساعات، مؤكدة أن التبدل بدا سريعاً وغير مفهوم.

المعاناة داخل المستشفى



وفي ختام تصريحاتها، استعرضت السيدة معاناتها خلال ثمانية أيام قضتها في مرافقة المتوفاة داخل المستشفى، مشيرة إلى أنه تم تدارك الخطأ قبل إتمام إجراءات الدفن، حيث أُعيد الجثمان إلى المستشفى، وتم تسليمهم جثمان شقيقتها.