الشرقية: إطلاق حملات ترويجية وتجهيز شاشات عرض عملاقة لنقل مراسم افتتاح المتحف الكبير

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن إفتتاح متحف الحضارة الفرعونية ( المتحف الكبير ) يجسد فخر المصريين بحضارتهم الممتدة عبر آلاف السنين ويُعد لحظة تاريخية تعبر عن قوة مصر الثقافية ومكانتها العالمية ويمثل رسالة فخر واعتزاز لكل مصرى، ودليلًا على أن الحضارة المصرية مازالت حية تنبض بالعطاء والإبداع.

جاء ذلك خلال ترأسه إجتماع المجلس التنفيذى بحضور الأستاذ الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ ،واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ،ومحمد كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أ.ح أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة ومدير إدارة الحماية المدنية ووكيل ادارة المرور وممثلاً عن الاوقاف والكنيسة ومديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات ، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ، ومديري الإدارات العامة والنوعية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

أوضح المحافظ أنه تم تخصيص شاشات عرض عملاقة فى الشوارع والميادين الرئيسية بمراكز ومدن المحافظة لعرض فعاليات افتتاح متحف الحضارة الفرعونية «المتحف الكبير» وبث فقرات الحفل الرسمى على الهواء مباشرة وتوثيق الحدث وسط أجواء وطنية مبهجة توحد مشاعر الفخر والإنتماء ، مؤكداً أن هذا الإجراء يأتى تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتعميم المشاركة الشعبية فى الفعاليات الوطنية الكبرى.

أشار محافظ الشرقية إلى ضرورة إطلاق حملات ترويجية وتثقيفية وندوات توعوية بالتعاون بين المديريات المعنية لتعريف الأجيال الجديدة بأهمية المتحف المصري الكبير باعتباره أكبر صرح متحفي في العالم بما يضمه من كنوز أثرية تعكس هوية الشعب المصري وتاريخه الممتد عبر آلاف السنين.

كما شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات تزامناً مع هذا الحدث الحدث العالمى ، مؤكدًا أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ هويتها الحضارية وتقديم كنوزها للعالم فى أبهى صورة.