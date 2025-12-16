قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كانت جنب الأهلي.. كمال درويش يكشف كواليس في أزمة أرض الزمالك بأكتوبر
بدء رفع الحاويات من موقع حادث قطار بضائع بمنطقة السفاينة بطوخ.. صور
ترامب يكشف عدد الدول الراغبة في المشاركة بالقوة الدولية في غزة
محافظ القليوبية: سقوط حاويات قطار البضائع لم تؤثر على الطريق الزراعي
محافظ القليوبية: لجنة هندسية لفحص سلامة العقارات بموقع حادث قطار طوخ
كبار السن.. حقيقة تصنيف مواليد الثمانينيات لهذه الفئة
زيلنسكي: أوكرانيا لن تعترف بإقليم دونباس كجزء من روسيا
دعوة للاستعداد للحرب.. قلق بريطاني من التعزيزات السريعة للقوات الروسية
16700 جنيه.. تفاصيل زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني
بعد الهبوط الأخير .. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه الآن
انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وسعر عيار 21 مفاجأة
محافظ القليوبية ومدير الأمن يتابعان حادث تساقط حاويات من قطار بضائع بطوخ.. صور
محافظات

اليوم .. فصل الكهرباء عن هذه القرى والمناطق بكفر الشيخ

فصل الكهرباء للصيانة الدروية في كفر الشيخ
فصل الكهرباء للصيانة الدروية في كفر الشيخ
محمود زيدان

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، فصل الكهرباء اليوم الثلاثاء، عن عدد من القرى والمناطق في محافظة كفر الشيخ لإجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة.

المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء في كفر الشيخ 

وذكرت الشركة، خلال بيان لها، أن المناطق المتأثرة بفصل الكهرباء هي: متبول وتوابعها، والكنيسة والقرديحي، السحماوي وتوابعها، السبايعة،  السعادة والروضة، مجلس قروي الضبعة، المرور، البدائية وتوابعها، العلامية وتوابعها.

وأشارت الشركة إلى بدء فصل الكهرباء عن هذه المناطق ابتداءً من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا.

وفي سياق متصل، سيتم فصل الكهرباء اليوم الثلاثاء عن قرى شباس الملح وتوابعها، الصوامع وسد خميس،  وتوابعها والملاحة وتوابعها، والقصابي وتوابعها وأبو غنيمة وتوابعها والسخاوي وتوابعها، الغنايمة وتوابعها، مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومحطة طلمبات 11 ابتداء من الساعة السابعة صباحًا حتى التاسعة صباحًا.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ كهرباء كفر الشيخ

