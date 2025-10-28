قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أوقاف الشرقية تواصل دعم مراكز رعاية المسنين وبلا مأوى بدار الأمل بالزقازيق

اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية
محمد الطحاوي

أشاد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، بالدور الإنساني والاجتماعي الذى تقوم به مديرية أوقاف الشرقية فى رعاية أهالينا من كبار السن، موجهاً باستمرار تقديم الدعم الكامل وتوفير الرعاية الشاملة لهم ، مؤكداً أن كبار السن لهم حق علينا كدولة ومجتمع ونعمل على توفير حياة كريمة  وآمنه لهم.

وفى هذا الإطار أوضح الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية ، أن المديرية تواصل فعالياتها الميدانية وأنشطتها التفاعلية الداعمة مع المؤسسات المجتمعية المعنية ، لافتاً إلى أنه تم تنظيم زيارة تفاعلية وندوة دعوية بمقر دار الأمل لرعاية الكبار بلا مأوى بالزقازيق _ طريق شيبة النكارية إنطلاقاً من تعاليم الإسلام الحنيف وانسجاماً مع المبادرة الوطنية لبناء الإنسان التي تهدف لتكريم الإنسان والحفاظ على كرامته ، كما تم عقد مجلس موسع للصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم بمشاركة النزلاء وفريق العمل بالدار أعقبة تنظيم مسابقة ترفيهية لنزلاء الدار تم خلالها توزيع عدد من الهدايا الرمزية عليهم.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، أن الزيارة شهدت حواراً مفتوحاً بين علماء الأوقاف ونزلاء الدار أجاب خلاله أعضاء الوفد على أسئلة النزلاء وفريق العمل بالدار في أجواء مفعمة بالإيمان والبهجة والسرور.

 ويأتى هذا فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم ورعاية الفئات الخاصة والأكثر إحتياجاً وتنفيذا للمبادرة المصرية لبناء الإنسان المصري وبرعاية الدكتور أسامه الأزهري وزير الأوقاف بالتنسيق مع الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

الشرقية محافظ الشرقية مديرية أوقاف الشرقية كبار السن حياة كريمة

طريقة عمل البسبوسة الأصلية أفضل من المحلات

طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة

سهلة التنفيذ.. طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها

مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك

