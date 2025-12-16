تخريج الدفعة الثانية من المبادرة الرئاسية "1000 مدير مدرسة" .. صور

أعلنت الإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم تخريج الدفعة الثانية من المبادرة الرئاسية (1000 مدير مدرسة)، إلى جانب المعلمين الجدد – الدورة الأولى (فئة أ)، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية لإعداد كوادر تعليمية واعية، قادرة على القيادة وصناعة التغيير.

وقالت الإدارة المركزية لشئون المعلمين في بيان لها : أن الإستثمار الحقيقي هو في العنصر البشري ، وبناء قيادات تربوية مؤهلة تقود المستقبل بثقة وكفاءة.

وأوضحت الإدارة المركزية لشئون المعلمين : إن هذه المبادرة تمثل خطوة راسخة نحو مستقبل أكثر إشراقًا للتعليم في مصر، وتؤكد حرص القيادة السياسية ووزارة التربية والتعليم على صناعة قادة لا يديرون المدارس فقط، بل يصنعون الأثر.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن فتح باب التقدم للدفعة الثالثة من المبادرة الرئاسية (اعداد 1000 معلم ليصبحوا مديري مدارس ) ، والتي يتم اختيارها من خلال اختيار عدد من المعلمين لتدريبهم وتأهيلهم ليصبحوا مديري مدارس

شروط اختيار الدفعة الثالثة من المبادرة

يتم الإعلان عن الدفعة الثالثة بالمديريات والإدارات التعليمية التابعة لها وفقا للشروط الآتية :