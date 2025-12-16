تخريج الدفعة الثانية من المبادرة الرئاسية "1000 مدير مدرسة" .. صور

أعلنت الإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم تخريج الدفعة الثانية من المبادرة الرئاسية (1000 مدير مدرسة)، إلى جانب المعلمين الجدد – الدورة الأولى (فئة أ)، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية لإعداد كوادر تعليمية واعية، قادرة على القيادة وصناعة التغيير.
وقالت الإدارة المركزية لشئون المعلمين في بيان لها : أن الإستثمار الحقيقي هو في العنصر البشري ، وبناء قيادات تربوية مؤهلة تقود المستقبل بثقة وكفاءة.
وأوضحت الإدارة المركزية لشئون المعلمين : إن هذه المبادرة تمثل خطوة راسخة نحو مستقبل أكثر إشراقًا للتعليم في مصر، وتؤكد حرص القيادة السياسية ووزارة التربية والتعليم على صناعة قادة لا يديرون المدارس فقط، بل يصنعون الأثر.
وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن فتح باب التقدم للدفعة الثالثة من المبادرة الرئاسية (اعداد 1000 معلم ليصبحوا مديري مدارس ) ، والتي يتم اختيارها من خلال اختيار عدد من المعلمين لتدريبهم وتأهيلهم ليصبحوا مديري مدارس
شروط اختيار الدفعة الثالثة من المبادرة
يتم الإعلان عن الدفعة الثالثة بالمديريات والإدارات التعليمية التابعة لها وفقا للشروط الآتية :
- السن من 35 حتى 45 سنة
- يفضل أن يكون لديه خبرة في الإدارة ) يتم تكليفه بوظيفة وكيل مدرسة أو وكيل مدرسة )
- أن يكون حاصلا على تقييم أداء كفء خلال آخر 3 سنوات ولا يكون حاصلا على أي أحكام تأديبية نهائياً
- أن يكون لائقا صحيا بدنيا وذهنيا وخاليا من أي أمراض مزمنة
- أن يكون لديه مهارات استخدام الحاسب الآلي والانترنت وبرامج مايكروسوفت اوفيس
- أن يكون ملما بالاتجاهات المعاصرة في القيادة
- أن يكون لديه رؤية وأدوات للتطوير الإداري
- أن يكون لديه ثقافة عامة ومتنوعة قياديا وإداريا
- أن يكون ملبياً لإحتياجات المجتمع المحلي تربويا
- أن يكون لديه اتجاهات وقيما إيجابية
- الإلتزام بالكتاب الدوري المنظم للمبادرة رقم 20 الصادر بتاريخ 27 نوفمبر 2025