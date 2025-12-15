قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

وزير الخارجية يلتقي الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج

وزير الخارجية
وزير الخارجية
فرناس حفظي

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الاثنين ١٥ ديسمبر ٢٠٢٥، السادة الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج وزوجاتهم، وذلك في إطار دورة الدبلوماسية العسكرية.

تناول الوزير عبد العاطي محددات السياسة الخارجية المصرية في ضوء التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة، وانعكاساتها على الأمن القومي المصري، مستعرضا طبيعة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة، وما تفرضه من متطلبات تنسيقية عالية بين مختلف أجهزة الدولة العاملة في الخارج.

وأكد وزير الخارجية أهمية التكامل والتنسيق الوثيق بين مكونات التمثيل المصري في الخارج، ولاسيما بين البعثات الدبلوماسية والملحقين العسكريين، بما يضمن عرضا متسقا للمواقف المصرية وحماية المصالح الوطنية. 

كما شهد اللقاء نقاشا تفاعليا حول أبعاد العمل الخارجي ومتطلباته، ودور الدبلوماسية في دعم السياسة الخارجية خلال فترة العمل بدول الاعتماد.

وفي ختام اللقاء، أعرب الوزير عبد العاطي عن تمنياته بالتوفيق للملحقين العسكريين وزوجاتهم في مهامهم المقبلة، مؤكدا ثقته في قدرتهم على تمثيل الدولة المصرية بما يليق بمكانتها ودورها الإقليمي والدولي.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة الأمن القومي المصري البعثات الدبلوماسية الدولة المصرية

