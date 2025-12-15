وزير خارجية فرنسا: نعمل على آلية لمتابعة نزع سلاح حزب الله

أعلن وزير خارجية فرنسا، اليوم الاثنين، أن باريس تعمل الآن على وضع آلية لنزع سلاح حزب الله.

اتفاق وقف إطلاق النار

و تشهد الآلية الأمريكية - الفرنسية المكلّفة بمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان تحولًا لافتًا، وذلك للمرة الأولى منذ إنشائها في نوفمبر 2024، بعدما ضمّ اجتماعها الأخير ممثلين مدنيين من الجانبين اللبناني والإسرائيلي، و ذلك وفقا لتحليل معهد واشنطن للدراسات والأبحاث.





وشارك في الاجتماع كل من، سيمون كرم، السفير اللبناني السابق لدى الولايات المتحدة والمعروف بمعارضته العلنية للهيمنة السورية على لبنان في تسعينيات القرن الماضي، وأوري ريزنيك، المدير الرفيع للسياسة الخارجية في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.



