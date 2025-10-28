قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد سامي: أي حد اختلفت معاه في الشغل فاشل
دخول 10 شاحنات مساعدات كويتية ضمن القافلة الـ60 من البوابة الفرعية لميناء رفح البري
وزير المالية: 50% من الموازنة العامة يتجه إلى الإنفاق الاجتماعي
الذهب يسترد جزءا من خسائره.. وهذه قيمة عيار 21 الآن
باسم يوسف: كل الهواتف والتطبيقات يتم استخدامها ضدنا لجمع بياناتنا وخلق حقيقة موازية
البابا تواضروس: أكثر من 100 دولة شاركت في مؤتمر مجلس الكنائس العالمي على أرض مصر
بعد حريق مركب الأقصر.. الشركة المالكة تنقل 230 سائحا إلى مراكب بديلة وتؤكد استمرار الرحلات
باسم يوسف: إسرائيل تجند مؤثرين عالميين للترويج لدعايتها وتشويه الفلسطينيين
اعترافات اليوتيوبر محمد عبد العاطي في اتهامه بنشر محتوى خادش
حماس تنفي صلتها بحادث إطلاق النار في رفح وتتهم الاحتلال بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار
واشنطن وافقت .. الخارجية الأمريكية: الغارات الإسرائيلية على غزة ليست انتهاكا لوقف إطلاق النار
بيتقدم لي عرسان وارفضهم من غير سبب؟.. أمين الإفتاء: ليس سحرًا أو عملًا
بالصور

طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج .. وصفة شرقية لا تقاوم

آية التيجي

يُعد طاجن البطاطس بقطع الدجاج من الأكلات الشرقية التي تجمع بين النكهات المتوازنة والقيمة الغذائية بين الدجاج المتبل والبطاطس الطرية التي تتشرب الصوص الشهي، مما يجعله من أكثر الوصفات المحببة لدى الكبار والصغار.

وقدّمت الشيف مي صيام طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة في كل منزل، لتضمن لكِ نتيجة نهائية بطعم لا يُقاوم يشبه طواجن المطاعم تمامًا.

طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج

مكونات طاجن البطاطس بقطع الدجاج:

نصف كيلو من صدور الدجاج المقطعة إلى مكعبات متوسطة.

3 حبات بطاطس متوسطة مقطعة شرائح سميكة.

بصلة كبيرة مفرومة.

2 فص ثوم مفروم.

كوب عصير طماطم طازج.

2 ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة كركم.

رشة قرفة (اختياري).

ملح وفلفل أسود حسب الذوق.

زيت نباتي أو سمنة حسب الرغبة.

كوب مرق دجاج أو ماء ساخن.

فلفل أخضر أو ألوان حسب الرغبة.

طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج خطوة بخطوة:

ـ في طاسة على النار، سخّني القليل من الزيت ثم أضيفي قطع الدجاج، وقلّبيها حتى يتغير لونها وتكتسب لونًا ذهبيًا، ثم ارفعيها جانبًا.

ـ في نفس الطاسة، ضعي البصل والثوم وقلّبي حتى يذبلا.

ـ أضيفي عصير الطماطم، صلصة الطماطم، والبهارات (بابريكا، كركم، فلفل، ملح، قرفة)، واتركي الخليط يغلي لمدة 5 دقائق حتى يتكثف الصوص.

ـ في طاجن فخاري أو بايركس، رصي شرائح البطاطس في القاع، ثم أضيفي فوقها قطع الدجاج والفلفل الألوان.

ـ صبي الصوص الأحمر فوق المكونات كلها، ثم أضيفي كوب المرق أو الماء الساخن.

ـ غطي الطاجن بورق فويل، وأدخليه فرنًا ساخنًا على درجة حرارة 180 لمدة 45 دقيقة حتى تنضج البطاطس تمامًا.

ـ أزيلي الفويل، واتركي الطاجن 10 دقائق إضافية في الفرن حتى يتحمر الوجه ويأخذ لونًا ذهبيًا شهيًا.

واقعه الهرم

مفاجأة في واقعة الهرم.. الأب ينفي اغتصا.ب ابنته جنى: أمها محترمة

400 عملية تجميل

امرأة كورية تنفق 300 مليون وون على 400 عملية تجميل خلال 15 عاما

