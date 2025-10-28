طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج .. وصفة شرقية لا تقاوم

يُعد طاجن البطاطس بقطع الدجاج من الأكلات الشرقية التي تجمع بين النكهات المتوازنة والقيمة الغذائية بين الدجاج المتبل والبطاطس الطرية التي تتشرب الصوص الشهي، مما يجعله من أكثر الوصفات المحببة لدى الكبار والصغار.

وقدّمت الشيف مي صيام طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة في كل منزل، لتضمن لكِ نتيجة نهائية بطعم لا يُقاوم يشبه طواجن المطاعم تمامًا.

طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج

مكونات طاجن البطاطس بقطع الدجاج:

نصف كيلو من صدور الدجاج المقطعة إلى مكعبات متوسطة.

3 حبات بطاطس متوسطة مقطعة شرائح سميكة.

بصلة كبيرة مفرومة.

2 فص ثوم مفروم.

كوب عصير طماطم طازج.

2 ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة كركم.

رشة قرفة (اختياري).

ملح وفلفل أسود حسب الذوق.

زيت نباتي أو سمنة حسب الرغبة.

كوب مرق دجاج أو ماء ساخن.

فلفل أخضر أو ألوان حسب الرغبة.

طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج خطوة بخطوة:

ـ في طاسة على النار، سخّني القليل من الزيت ثم أضيفي قطع الدجاج، وقلّبيها حتى يتغير لونها وتكتسب لونًا ذهبيًا، ثم ارفعيها جانبًا.

ـ في نفس الطاسة، ضعي البصل والثوم وقلّبي حتى يذبلا.

ـ أضيفي عصير الطماطم، صلصة الطماطم، والبهارات (بابريكا، كركم، فلفل، ملح، قرفة)، واتركي الخليط يغلي لمدة 5 دقائق حتى يتكثف الصوص.

ـ في طاجن فخاري أو بايركس، رصي شرائح البطاطس في القاع، ثم أضيفي فوقها قطع الدجاج والفلفل الألوان.

ـ صبي الصوص الأحمر فوق المكونات كلها، ثم أضيفي كوب المرق أو الماء الساخن.

ـ غطي الطاجن بورق فويل، وأدخليه فرنًا ساخنًا على درجة حرارة 180 لمدة 45 دقيقة حتى تنضج البطاطس تمامًا.

ـ أزيلي الفويل، واتركي الطاجن 10 دقائق إضافية في الفرن حتى يتحمر الوجه ويأخذ لونًا ذهبيًا شهيًا.