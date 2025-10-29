قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شئون البيئة بالشرقية يُنفذ 15 حملة مفاجئة لفحص عوادم السيارات ويضبط 61 سيارة مخالفة

محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن جودة الهواء هى إحدى أولويات العمل البيئي في مصر لإرتباطها بشكل مباشر بصحة الإنسان والبيئة، وتأثيرها على الوضع الإقتصادي، حيث تولي المحافظة إهتماماً كبيراً لتحسين جودة الهواء من خلال تشكيل حملات الفحص المفاجئ لعادم المركبات على الطرق والميادين العامة ، لافتاً إلى إهتمام الدولة بوضع الأطر التشريعية اللازمة لخفض إنبعاثات الملوثات بهدف تحسين نوعية الهواء لضمان جودة حياة عالية في بيئة مستدامة.

وفي سياق متصل أوضح الدكتور مجدى الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية والإسماعيلية ، قيام الفرع الإقليمي بتنفيذ (15) حملة تفتيشية مفاجئة خلال شهر أكتوبر الجارى ، لفحص عوادم السيارات لبيان مدى توافقها مع الحدود المسموح بها في قانون البيئة المصرى ، وذلك بمركز الزقازيق بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور وشرطة البيئة والمسطحات بالشرقية ، حيث تم خلالها فحص (499) سيارة تعمل بالبنزين وفحص (409) سيارة تعمل بالسولار بإجمالى عدد (908) سيارة تعمل بالبنزين والسولار ، وذلك للتأكد من مطابقة قياسات الإنبعاثات من المركبات للحدود المسموح بها فى قانون البيئة.

وأشار إلي أنه أسفر الفحص المفاجئ عن ضبط (32) سيارة تعمل بالبنزين و(29) سيارة تعمل بالسولار مخالفة للحدود المسموح بها في قانون البيئة ، وتم تحرير محاضر جنح بيئية للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الشرقية محافظ الشرقية الوضع الإقتصادي إهتمام الدولة

