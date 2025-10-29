مات بأزمة قلبية.. الزناتي ينعى معلم بالشرقية ويوجه بمساندة أسرته

نعى خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، ببالغ الحزن والأسى، وفاة سعيد الزلط، معلم الرياضيات، بقرية صفط الحنا التابعة لمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، الذي وافته المنية داخل منزله إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وأعرب الزناتي، عن خالص تعازيه لأسرة الفقيد وزملائه وتلاميذه، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأوضح نقيب المعلمين، أن الفقيد كان مثالًا للمعلم المخلص والمتفاني في أداء رسالته، مشهودًا له بين زملائه بحسن الخلق والكفاءة المهنية، ومحبة تلاميذه الذين تأثروا كثيرًا برحيله المفاجئ.

وأكد نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن النقابة لن تنسى جهود أبناء المهنة المخلصين الذين أفنوا حياتهم في خدمة التعليم وبناء الأجيال، موجها محسن لطفى رئيس النقابة الفرعية بالشرقية وجميع أعضائها، بتقديم كل الدعم لأسرة المعلم الراحل ، وسرعة انهاء إجراءات صرف مستحقاتهم المالية من النقابة وتسليمها للأسرة .