كيف تفرق بين أعراض نزلات البرد والفيروس المخلوي التنفسي.. فيديو

أكد الدكتور محمد صدقي، أستاذ الصدر والحساسية بكلية الطب بجامعة الأزهر، أن هناك أكثر من مائة فيروس قد يسبب أعراض البرد والإنفلونزا، إلا أن هناك أربعة أو خمسة فيروسات فقط هي الأكثر شيوعًا وخطورة خاصة مع تغيير الفصول.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي شريف نور الدين، والإعلامية آية شعيب، في برنامج أنا وهو وهي المذاع على قناة "صدى البلد"، إن تغير الفصول يساعد على نشاط الفيروسات وانتشارها، إضافة إلى قلة التهوية مع بداية فصل الشتاء، مشددًا على أهمية التهوية الجيدة حتى ولو كانت بسيطة لتقليل فرص العدوى.

وأضاف أن الفيروسات المنتشرة تشمل الإنفلونزا بمختلف أنواعها، وفيروس كورونا، والفيروس المخلوي التنفسي (RSV) الذي يصيب الأطفال بشكل أكبر، إلا أنه أصبح يظهر أيضًا بين البالغين.

وأشار إلى أن ما يهم الطبيب ليس اسم الفيروس، بل الأعراض التي يسببها، موضحًا أن الأعراض الخفيفة مثل الرشح، الزكام، العطس، السعال البسيط واحتقان الحلق، مع حرارة لا تتجاوز يومًا واحدًا، يمكن التعامل معها بالراحة، شرب السوائل والعصائر الطازجة مع خافض بسيط للحرارة.