استشاري: تقلبات الخريف وراء انتشار نزلات البرد.. والعدوى التنفسية في المدارس “أمر طبيعي”

أكد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، أنه كل عام فى نفس التوقيت توجد نفس أدوار البرد والأنفلونزا المنتشرة، ولا يوجد أدوار أخطر من بعضها، ولكن فصل الخريف مع التقلبات الجوية هناك عدوات تنفسية كثيرة بنفس المعدل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، أننا فى موسم دراسي يتسم بالتجمعات، وبالتالي هناك عدوات تنفسية منتشرة عادية وتقليدية.

وقال الدكتور أمجد حداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن هناك فرق بين أدوار البرد والأنفلونزا والكورونا والفيروس المخلوي، موضحًا أن جميعهم لهم أعراض مشابهة مع وجود فروقات، حيث يتمثل دور البرد في رشح واحتقان بسيط ويكون الشخص قادرًا على التعامل معهما؛ ولكن الإنفلونزا تكون أشد فحرارة الجسم قد تصل لـ 39 درجة ويصاب الشخص بتكسير شديد في الجسم.



وأضاف أن الأنفلونزا مضاعفاتها تتمثل في الالتهاب الرئوي وهذا يمثل خطرًا على الأطفال وأصحاب الأمراض الصدرية، مؤكدًا أهمية تلقي لقاحات الأنفلونزا خاصة خلال هذه الفترة.



وأشار إلى أن عند تلقي اللقاح لابد من عدم وجود ارتفاع في درجة حرارة الجسم، لافتًا إلى أن لقاح الأنفلونزا ليس له أية أثار جانبية.