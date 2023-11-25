تجربة تفاقم أعراض الإنفلونزا والزكام في الليل قد تكون شائعة لدى العديد من الأشخاص، ولكن الأسباب الدقيقة لهذه الظاهرة لم تتم دراستها بشكل كافٍ ومع ذلك، هناك عدة عوامل محتملة يمكن أن تسهم في هذا التفاقم في الليل وفقا لما نشره موقع هيلثي :

الإنفلونزا والزكام..لماذا تزداد سوءًا في الليل؟

تراكم الإجهاد: قد يكون الجسم قد استنفد طاقاته خلال النهار نتيجة مواجهة الأعراض المزعجة للإنفلونزا والزكام. وعندما يحل الليل، ينخفض مستوى الطاقة ويزداد الشعور بالإرهاق، مما يجعل الأعراض تبدو أكثر بروزًا.

انسداد الأنف: قد يزداد انسداد الأنف في الليل بسبب عدة عوامل، مثل تجمع السوائل في الأنف نتيجة الاستلقاء على الظهر، أو تهيج الأنف بسبب التغيرات في درجات الحرارة والرطوبة أثناء الليل. هذا الانسداد يمكن أن يجعل التنفس أكثر صعوبة ويزيد من الشعور بالازدحام والاضطراب.

تجمع البلغم: قد يتجمع البلغم في الحلق والجهاز التنفسي خلال الليل، خاصةً عندما يكون الشخص مستلقيًا على الظهر. هذا التجمع يزيد من السعال والاحتقان، مما يجعل الأعراض تزداد سوءًا.

انخفاض الإشغال العقلي: قد يكون لديك المزيد من الوقت للاهتمام بالأعراض والشعور بالتفاقم أثناء الليل، حيث يكون الجسم في حالة هدوء وقلة تحرك. قد يؤدي انخفاض الإشغال العقلي إلى تركيز أكبر على الأعراض وتفاقمها.

من المهم أن تعتني بنفسك خلال فترة المرض وتستريح بشكل جيد، يجب عليك الحصول على قسط كافٍ من النوم وشرب السوائل بكميات كافية واتباع التعليمات الطبية الموصوفة لتخفيف الأعراض وتسريع الشفاء، إذا استمر تفاقم الأعراض في الليل أو كانت مزعجة للغاية، يُنصح بالتشاور مع الطبيب لتقييم الحالة واستشارة العلاج المناسب.