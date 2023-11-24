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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مع تغيرات الطقس.. إليك أهم أدوية نزلات البرد

نزلات البرد
نزلات البرد

 تعد نزلات البرد من الأمراض الشائعة بشكل كبير خلال تغير الفصول وخاصة في الخريف والشتاء.

لذا من المهم معرفة كيفية علاج نزلات البرد بشكل سريع وآمن حتى لا يمكث الفرد وقتا طويلا في الشتاء داخل السرير

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ووفقا لما جاء في موقعmedlineplus  لا يوجد علاج عام يقضي على نزلات البرد، ولكنه سيساعدك على الشعور بالتحسن ولا حاجة أبدًا للمضادات الحيوية لعلاج نزلات البرد.

واليكم أهم الأدوية التي تساعد في علاج نزلات البرد

يساعد الأسيتامينوفين (تايلينول) والإيبوبروفين (أدفيل، موترين) على خفض الحمى وتخفيف آلام العضلات.

لا تستخدم الأسبرين.
تحقق من الملصق لمعرفة الجرعة المناسبة.
اتصل بالطبيب الخاص بك إذا كنت بحاجة إلى تناول هذه الأدوية أكثر من 4 مرات يوميًا أو لأكثر من يومين أو ثلاثة أيام.
قد تساعد أدوية البرد والسعال المتاحة دون وصفة طبية في تخفيف الأعراض لدى البالغين والأطفال الأكبر سنًا ولا يُنصح باستخدامها للأطفال دون سن الرابعة.

تحدث إلى الطبيب الخاص بك قبل إعطاء طفلك دواء البرد الذي لا يحتاج إلى وصفة طبية، والذي يمكن أن يكون له آثار جانبية خطيرة.
السعال هو طريقة جسمك لإخراج المخاط من رئتيك، لذلك استخدم الدواء لقمع السعال فقط عندما يصبح السعال مؤلمًا للغاية.

أقراص أو بخاخات الحلق لعلاج التهاب الحلق.

تحتوي العديد من أدوية السعال والبرد التي تشتريها على أكثر من دواء بداخلها و اقرأ الملصقات بعناية للتأكد من أنك لا تتناول الكثير من أي دواء.

إذا كنت تتناول أدوية موصوفة طبيًا لمشكلة صحية أخرى، فاسأل مقدم الخدمة عن أدوية البرد التي لا تحتاج إلى وصفة طبية والتي تكون آمنة بالنسبة لك.

اشرب الكثير من السوائل، واحصل على قسط كافٍ من النوم، وابتعد عن التدخين السلبي.

يمكن أن يكون الصفير أحد الأعراض الشائعة لنزلات البرد إذا كنت تعاني من الربو .

استخدم جهاز الاستنشاق الإنقاذي الخاص بك كما هو موصوف إذا كنت تعاني من الصفير.
راجع مقدم الخدمة على الفور إذا أصبح من الصعب التنفس.
 

نزلات البرد السعال والبرد شرب الكثير من السوائل علاج التهاب الحلق علاج نزلات البرد

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