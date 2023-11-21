هل زيادة حجم الثدي تسبب السرطان؟.. اكتشف الحقيقة

يشيع بعض الأشخاص أن كبر حجم الثدي يرتبط بزيادة احتمالات الإصابة بمرض السرطان لدى النساء والرجال.



ووفقا لما جاء فى موقع “فيستي. رو” أنه لا علاقة بين حجم الثدي والإصابة بمرض السرطان لأنه إذا كانت مثل هذه العلاقة حقيقية فإن إصابة الرجال بسرطان الثدي ستكون غير موجودة، و2 بالمئة من حالات الإصابة بهذا النوع من السرطان تشخص لدى الرجال.

ولكن من جانب آخر، في حالة كبر حجم الثدي لن تظهر التغيرات الواقعة بسبب السرطان فيه بسهولة مما يؤخر اكتشاف السرطان، كما أنه يمكن أن تحصل أخطاء عند التصوير الشعاعي لـ الثدي الصغير.

وتحدث مياسنيكوف عن عامل خطر غير متوقع للإصابة بمرض سرطان الثدي، وهو أنه وفقا للبيانات الإحصائية عندما يكون طول المرأة 175 سم وأكثر، يزداد خطر إصابتها بسرطان الثدي ولم يتوصل العلماء لسبب محدد لذلك.



