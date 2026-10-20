رسالة طمأنة إلى مصر.. البرهان: مواطنوكم في السودان آمنون ولا يواجهون أي مشكلات

وجّه رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رسالة طمأنة إلى مصر بشأن أوضاع المواطنين المصريين المقيمين في السودان، مؤكدًا أنهم آمنون ولا يواجهون أي مشكلات، معربًا عن شكره للقاهرة على مواقفها الداعمة للخرطوم.

وقال البرهان، خلال زيارته إلى مدينة وادي حلفا بالولاية الشمالية، إن المصريين الموجودين في السودان يتمتعون بالأمان، في رسالة تعكس حرص القيادة السودانية على طمأنة الجانب المصري بشأن أوضاع مواطنيه في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وتأتي تصريحات رئيس مجلس السيادة السوداني في وقت تتواصل فيه الحرب والتحديات الأمنية والإنسانية في السودان، ما يضفي أهمية على التأكيدات المتعلقة بسلامة المواطنين الأجانب، وتعزيز التنسيق بين الخرطوم والدول التي تربطها بها علاقات وثيقة.

وتحظى العلاقات المصرية السودانية بخصوصية تاريخية وجغرافية، كما تمثل ملفات الأمن والاستقرار والتعاون الاقتصادي والإنساني محاور أساسية في التواصل بين البلدين. وكانت الرئاسة المصرية قد أعلنت، في 4 أكتوبر الجاري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال لقائه البرهان في مدينة العلمين الجديدة ثوابت الموقف المصري الداعم للشعب السوداني، والحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية.

كما أعرب البرهان خلال اللقاء عن تقديره للمواقف المصرية الداعمة للسودان، مثمنًا الدعم السياسي والإنساني الذي تقدمه القاهرة، واستضافتها أعدادًا كبيرة من السودانيين الذين اضطروا إلى مغادرة بلادهم بسبب الحرب.

وتؤكد تصريحات البرهان الأخيرة استمرار التواصل بين البلدين بشأن القضايا المشتركة، في ظل مساعٍ للحفاظ على العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون، فيما تظل سلامة المواطنين المصريين في السودان أحد الملفات التي تكتسب أهمية خاصة لدى القاهرة والخرطوم.