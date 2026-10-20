قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرج عامر يُشيد بموهبة «لامين يامال»: لن تتكرّر في كرة القدم
طوارئ في قاع البحر .. كيف ينقذ العالم الإنترنت إذا قُطعت كابلات هرمز؟
الرئيس السيسي: إزالات بعض المقابر تم بسبب مشكلة المياه الجوفية
ناصر منسي يُواصل التدريبات المُنفردة انتظارًا للتحقيق في الزمالك
ردًا على شائعات وفاته .. زعيم كوريا الشمالية يذهب للتسوّق مع ابنته
«مدبولي»: الانتهاء من المرحلة الأولى من «حياة كريمة» بتكلفة تجاوزت 450 مليار جنيه
نابولي يهزم «بودو جليمت» بنتيجة 4-3 في مباراة مثيرة بدوري أبطال أوروبا
لزيادة المشاهدات .. القبض على سائحتين يتحرشــــن بالمارة في الشوارع بعدة محافظات
الرئيس السيسي يُوجّه بالانتهاء من جميع مشروعات «حياة كريمة» بحد أقصى عام 2030
الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء.. أمطار تضرب عدة مناطق والشبورة تهدد الطرق وتحذير للمواطنين
لماذا يجب قراءة آخر آيتين من سورة البقرة قبل النوم؟.. 7 عجائب تحدث لك
الاقتصاد الفرنسي بالأرقام.. ديون قياسية وإنفاق مرتفع يضعان باريس أمام خيارات صعبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رسالة طمأنة إلى مصر.. البرهان: مواطنوكم في السودان آمنون ولا يواجهون أي مشكلات

البرهان
البرهان
القسم الخارجي

وجّه رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رسالة طمأنة إلى مصر بشأن أوضاع المواطنين المصريين المقيمين في السودان، مؤكدًا أنهم آمنون ولا يواجهون أي مشكلات، معربًا عن شكره للقاهرة على مواقفها الداعمة للخرطوم.

وقال البرهان، خلال زيارته إلى مدينة وادي حلفا بالولاية الشمالية، إن المصريين الموجودين في السودان يتمتعون بالأمان، في رسالة تعكس حرص القيادة السودانية على طمأنة الجانب المصري بشأن أوضاع مواطنيه في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وتأتي تصريحات رئيس مجلس السيادة السوداني في وقت تتواصل فيه الحرب والتحديات الأمنية والإنسانية في السودان، ما يضفي أهمية على التأكيدات المتعلقة بسلامة المواطنين الأجانب، وتعزيز التنسيق بين الخرطوم والدول التي تربطها بها علاقات وثيقة.

وتحظى العلاقات المصرية السودانية بخصوصية تاريخية وجغرافية، كما تمثل ملفات الأمن والاستقرار والتعاون الاقتصادي والإنساني محاور أساسية في التواصل بين البلدين. وكانت الرئاسة المصرية قد أعلنت، في 4 أكتوبر الجاري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال لقائه البرهان في مدينة العلمين الجديدة ثوابت الموقف المصري الداعم للشعب السوداني، والحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية.

كما أعرب البرهان خلال اللقاء عن تقديره للمواقف المصرية الداعمة للسودان، مثمنًا الدعم السياسي والإنساني الذي تقدمه القاهرة، واستضافتها أعدادًا كبيرة من السودانيين الذين اضطروا إلى مغادرة بلادهم بسبب الحرب.

وتؤكد تصريحات البرهان الأخيرة استمرار التواصل بين البلدين بشأن القضايا المشتركة، في ظل مساعٍ للحفاظ على العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون، فيما تظل سلامة المواطنين المصريين في السودان أحد الملفات التي تكتسب أهمية خاصة لدى القاهرة والخرطوم.

رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان البرهان رسالة طمأنة إلى مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

الدولار يفاجئ الجميع.. ارتفاع جماعي في 20 بنكاً وزيادة 50 قرشاً مرة واحدة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء.. الرئيس السيسي ينتدب 15 قاضيًا للعمل مساعدين لوزير العدل لشؤون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ

الرئيس السيسي

باستثمارات 11 ترليون جنيه.. الرئيس السيسي يشهد توقيع 4 عقود كبرى بين الدولة ومجموعة هشام طلعت مصطفى

أمير بنهاشم

الزمالك يجهز مفاجأة مغربية لخلافة معتمد جمال

المتوفي

الحزن يخيم على قرية شارونة بالمنيا بعد وفاة مدير بنك في حادث الطريق الغربي

استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل

بـ800 جنيه فوري.. استخراج بطاقة الرقم القومي في أقل من 24 ساعة

وفاة الطفلة جورية ياسر بالصف الثالث الإبتدائي

جمال شعبان يكشف سببا محتملا لوفاة الطفلة جويرية في طابور الصباح بالدقهلية

الرئيس السيسي

شمال مدينتي والإسكندرية وأبو قير والساحل الشمالي.. خريطة المشروعات الـ4 الجديدة بين الدولة ومجموعة طلعت مصطفى

ترشيحاتنا

كامل الوزير: الدولة تنظر إلى مشروعات النقل باعتبارها محاور رئيسية للتنمية الاقتصادية

كامل الوزير: الدولة تنظر إلى مشروعات النقل باعتبارها محاور رئيسية للتنمية الاقتصادية

الانترنت

استهداف كابلات الإنترنت البحرية.. هل ينقطع الاتصال عن العالم؟

مشروعات الاسكان

ناجي قمحة: الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بملف التنمية العمرانية والحضارية

بالصور

بفستان لافت.. نجلاء بدر بإطلالة تبرز رشاقتها في اليوم الخامس من مهرجان الجونة

نجلاء بدر
نجلاء بدر
نجلاء بدر

يسرا تتألق في اليوم الخامس من مهرجان الجونة بفستان ذهبي لامع |شاهد

يسرا
يسرا
يسرا

بفستان أزرق.. ناهد السباعي بإطلالة أنيقة في خامس يوم من مهرجان الجونة

ناهد السباعي
ناهد السباعي
ناهد السباعي

بـ800 جنيه فوري.. استخراج بطاقة الرقم القومي في أقل من 24 ساعة

استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل
استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل
استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل

فيديو

نبيل فهمي يزور جنوب لبنان

الأمين العام لجامعة الدول العربية يختتم زيارته الرسمية الأولى إلى لبنان.. فيديو

نبيل فهمي يزور جنوب لبنان

نبيل فهمي يتفقد الأوضاع الأمنية والإنسانية في بلدات الجنوب اللبناني.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. من فقه الحركة إلى هندسة الوجود

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أن تكون الأقرب إلى قلبه والأبعد عن عالمه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفن والحرب والجيل الجديد

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: من يصنع وعي المصريين؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الحقيقة والسراب

المزيد