ماتحطهوش في باب التلاجة.. معلومات غير متوقعة عن حفظ البيض

يعد البيض من الأطعمة الأساسية التي يتناولها الكثير من الأشخاص وتوجد بشكل أساسي داخل كل بيت

ووفقًا لما جاء في موقع وزارة الزراعة الأمريكية نعرض لكم أهم المعلومات عن طريقة حفظ وتخزين البيض في الثلاجة.

مدة حفظ البيض في الثلاجة

يمكن تبريد البيض لمدة تتراوح بين ثلاثة وخمسة أسابيع من يوم وضعه في الثلاجة.

قم دائمًا بشراء البيض الطازج غير المخزن لفترات طويلة والابتعاد عن الانواع المخزنة في أماكن باردة

للحفاظ على سلامتهم، خذ البيض مباشرة إلى المنزل وقم بتخزينه على الفور في الثلاجة عند درجة حرارة 40 درجة فهرنهايت أو أقل بقليل.

لا تحفظ البيض في باب الثلاجة بل ضعه في أبرد جزء فيها حتى لا يتلف

لا تخرج البيض في كرتونته بل احفظه بها داخل الثلاجة وضعه في الرف العلوى

مدة تخزين البيض بعد الطهى

وبعد الطهي الصعب، يمكن تخزين البيض لمدة أسبوع في الثلاجة.