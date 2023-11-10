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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الطرق الصحيحة للحصول على فوائد الثوم| هذه أهمها

الثوم
الثوم

الثوم على الريق فعال جدًا في الوقاية من الأمراض المختلفة وعلاجها ولكن يجب أن يتم تناوله أيضا على مدار اليوم بشكل معين.

نعرض لكم في هذا التقرير، أهم فوائد الثوم على الريق والطريقة الصحيحة لتناوله وفقا لما جاء في موقع تايمز أوف إنديا.

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فوائد الثوم

يمتلك الثوم قدر كبير من الفوائد الصحية ولكن الجسم يحصل عليها بشكل افضل عند تناوله عند الاستيقاظ من النوم.

مضاد حيوي طبيعي
أثبتت الدراسات أن الثوم إذا تم تناوله على معدة فارغة يعمل كمضاد حيوي قوي.

يساعد في حسن سير عمل الكبد والمثانة وهو فعال في علاج مشاكل المعدة مثل الإسهال و أنه يحفز عملية الهضم والشهية، كما أنه يساعد على السيطرة على التوتر ، مما يمنع إنتاج حمض المعدة عادة عندما تشعر بالتوتر.


يزيل السموم من الجسم
يعتبر الثوم من أقوى الأطعمة التي تساعد على إزالة السموم من الجسم في الطب البديل. 

يصر الخبراء في هذا الفرع من الطب على أن الثوم قوي جدًا لدرجة أنه يمكنه التخلص من الطفيليات والديدان، ويمنع أمراض مثل التيفوس ومرض السكري ، والاكتئاب ، وبعض أنواع السرطان.

التنفس
ويعتقد أن الثوم يعمل العجائب في الوقاية والعلاج السل ، والالتهاب الرئوي، ونزلات البرد، والتهاب الشعب الهوائية ، ونزلات الشعب الهوائية المزمنة، واحتقان الرئة، مفيد في مرض السل والسعال الديكي

أمراض الرئة والصدر
أمراض الرئة والصدر


الطريقة الصحيحة لتناول الثوم

وإليك كيف يجب أن تستهلك الثوم للحصول على أكبر قدر من الفوائد:

يجب تناول رأس كاملة من الثوم يومياً.

قم بتقسيمها إلى أجزاء مختلفة يمكن استهلاكها بأي شكل من الأشكال.

من الأفضل أن يكون الثوم نيئًا أو ذو لون بني فاتح في الفرن.

تحذير: يجب على الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه الثوم أن يأخذوا في الاعتبار شيئين مهمين للغاية: لا يجب أن تأكله نيئًا، وإذا أصبت بتفشي على جلدك، أو زيادة في درجة الحرارة، أو صداع، فيجب عليك التوقف عن تناوله على الفور .

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