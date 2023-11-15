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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علامات تكشف العدس الفاسد.. انتبه لها قبل الشراء

العدس
العدس

تمكنت الجهات الرقابية من ضبط كميات من العدس الفاسد خلال الفترة الماضية  في مختلف المحافظات، وهذا يعد غريبا بالنسبة للبعض.

ويعد العدس من أشهر الأكلات الشعبية في مصر والبلاد العربية، والمنتشرة بشكل كبير خلال فصلي الخريف والشتاء.

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ووفقا لما جاء في موقع ginabnutrition، تؤثر عوامل عديدة على جودة العدس وتعرضه للفساد.

كيف تعرف العدس الفاسد

من السهل معرفة ما إذا كان العدس قد أصبح سيئًا، وإذا كان له رائحة عفنة أو زنخة أو طعم حامض، فمن الأفضل التخلص منه.

انواع العدس
انواع العدس

إذا لاحظت أي علامات للعفن أو تغير اللون، فهذا مؤشر واضح على أن العدس قد فسد.

في الختام، يتمتع العدس المجفف بفترة صلاحية طويلة ويمكن أن يستمر لمدة تتراوح من سنتين إلى ثلاث سنوات إذا تم تخزينه بشكل صحيح، فمن الأفضل دائمًا استخدامها خلال عام من الشراء للحصول على أفضل طعم وملمس.

التخزين المناسب، مثل حفظها في حاويات محكمة الإغلاق أو أكياس محكمة الغلق، يمكن أن يساعد في إطالة مدة صلاحيته، وإذا لاحظت أي علامات تلف، فمن الأفضل التخلص منها.
 

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