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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

انتبه لشكل جسمك.. علامات شائعة تكشف نوع خطير من السرطان

المبيض
المبيض

يعد سرطان المبيض من أخطر أنواع الأورام التي تصيب النساء والفتيات، حيث أنه يؤثر على القدره الإنجابية والخصوبة بشكل كبير.

وتساعد المعرفة المسبقة بأعراض سرطان المبيض في تمكن المرأة  من اكتشافه بشكل سريع، ومن ثم زيادة فرص الشفاء والوقاية من المضاعفات الخطيرة.

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وفقا لما جاء في موقع NHS تتكرر أعراض سرطان المبيض حوالي 12 مرة أو أكثر في الشهر.

ونرصد لكم فيما يلي أهم أعراض سرطان المبيض عند الفتيات والنساء :

- انتفاخ البطن أو الشعور بالانتفاخ.
- ألم أو إيلام في بطنك أو المنطقة الواقعة بين الوركين (الحوض).
- عدم الشهية أو الشعور بالشبع بسرعة بعد تناول الطعام.
- حاجة ملحة للتبول أو الحاجة إلى التبول في كثير من الأحيان.

يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى لمرض سرطان المبيض ما يلي:

  • عسر الهضم.
  • الإمساك أو الإسهال.
  • ألم في الظهر.
  • الشعور بالتعب طوال الوقت.
  • فقدان الوزن دون محاولة.
  • نزيف من المهبل بعد انقطاع الطمث.
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