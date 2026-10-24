الموعد والغيابات والقائمة.. كل ما تريد معرفته عن مباراة بيراميدز والمريخ بانتيو

يستعد فريق بيراميدز لمواجهة نظيره المريخ بانتيو اليوم السبت باستاد الدفاع الجوي، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق مباراة بيراميدز والمريخ بانتيو اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

ويغيب عن بيراميدز كل من محمود مرعي، بعد تعرضه للطرد عقب حصوله على إنذارين خلال مباراة الذهاب.

كما يغيب إياد العسقلاني بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات، بعدما حصل على 3 إنذارات.

وأعلن الجهاز الفني لبيراميدز قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة المريخ بانتيو، وجاءت على النحو التالي:

ـ حراسة المرمى: أحمد الشناوي، حازم جمال، زياد هيثم.

ـ خط الدفاع: أحمد سامي، محمد الشيبي، خالد عوض، كريم حافظ.

ـ خط الوسط: محمود صابر، أحمد عبد القادر، مصطفى فتحي، مهند لاشين، محمود زلاكة، وليد الكرتي، عبد الرحمن مجدي، ناصر ماهر، أحمد عاطف قطة، مصطفى زيكو، حامد حمدان، عودة فاخوري، أحمد فوزي.

ـ خط الهجوم: أحمد نذير بن بو علي، يوسف أوباما، دودو الجباس.

وحقق بيراميدز الفوز في ذهاب المباراة بهدف دون مقابل، سجله محمود صابر.