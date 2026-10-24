قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالخطوات.. كيف تستعيد الصور المحذوفة بالخطأ من هاتف أندرويد؟
بث مباشر.. ختام فعاليات منتدى مصر بحضور الرئيس السيسي
الرئيس السيسي: وعي الشعب المصري وتماسكه هو خط الدفاع الأول عن الوطن
الرئيس السيسي: تخفيف الأعباء المعيشية وتحسين الخدمات على رأس أولويات الحكومة
الرئيس السيسي: قيمة الحوار في تحويل الأفكار والمقترحات إلى قرارات تخدم المواطنين
الدوري الإنجليزي.. استون فيلا يتقدم بهدف أمام مانشستر سيتي في الشوط الأول
الرئيس السيسي: مصر واجهت لحظات فارقة اقتربت فيها الدولة من حافة الانهيار منذ 2011
مورينيو قبل الكلاسيكو: ريال مدريد يحقق الألقاب معي.. ولن أغير خطتي لإيقاف يامال
الرئيس السيسي: تحدثنا عن حقائق أردنا أن نضعها أمامكم بكل شفافية ووضوح
تخفيف الأعباء وتحسين الخدمات.. رسائل السيسي الأبرز في ختام منتدى مصر
الرئيس السيسي في ختام منتدى مصر 2026: تحويل المقترحات إلى قرارات عملية وتحسين حياة المواطنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الموعد والغيابات والقائمة.. كل ما تريد معرفته عن مباراة بيراميدز والمريخ بانتيو

بيراميدز
بيراميدز
ياسمين تيسير

يستعد فريق بيراميدز لمواجهة نظيره المريخ بانتيو اليوم السبت باستاد الدفاع الجوي، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق مباراة بيراميدز والمريخ بانتيو اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

ويغيب عن بيراميدز كل من محمود مرعي، بعد تعرضه للطرد عقب حصوله على إنذارين خلال مباراة الذهاب. 

كما  يغيب إياد العسقلاني بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات، بعدما حصل على 3 إنذارات.

وأعلن الجهاز الفني لبيراميدز قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة المريخ بانتيو، وجاءت على النحو التالي:

ـ حراسة المرمى: أحمد الشناوي، حازم جمال، زياد هيثم.
ـ خط الدفاع: أحمد سامي، محمد الشيبي، خالد عوض، كريم حافظ.
ـ خط الوسط: محمود صابر، أحمد عبد القادر، مصطفى فتحي، مهند لاشين، محمود زلاكة، وليد الكرتي، عبد الرحمن مجدي، ناصر ماهر، أحمد عاطف قطة، مصطفى زيكو، حامد حمدان، عودة فاخوري، أحمد فوزي.
ـ خط الهجوم: أحمد نذير بن بو علي، يوسف أوباما، دودو الجباس.

وحقق بيراميدز الفوز في  ذهاب المباراة بهدف دون مقابل، سجله محمود صابر.

بيراميدز المريخ دوري ابطال افريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إلزام أي مديرية صرفت حافز التدريس للإخصائيين باسترداده..و إحالة المسئولين للتحقيق

خالد طلعت

تعليق غير متوقع من خالد طلعت على خروج صن داونز من دوري أبطال أفريقيا

حفل زفاف مصطفى شوبير

بجوز ابني.. أحمد شوبير ورامي إمام يحييان ذكرى شهيرة لـ عادل إمام | شاهد

سيد عبد الحفيظ

حالة عدم رضا.. إعلامي يكشف سر غضب سيد عبدالحفيظ من عموتة في الأهلي

أسعار الدواجن

تحركات جديدة في أسعار الدواجن اليوم.. تعرف على سعر الفراخ والبانيه

أرشيفية

الحكومة تحسم الجدل بشأن تخفيف أحمال الكهرباء وزيادة أسعار الطاقة

مجلس النواب

مقترح لتحويل العدادات الكودية إلى قانونية.. الشروط والفئات المستفيدة

أمير هشام

أمير هشام يكشف مفاجآت في عقود أجانب الزمالك.. نسب إعادة البيع تثير الجدل

ترشيحاتنا

المؤتمر الصحفي الأول لرئيس البرلمان العربي

سعد العتيبي: برلمان عربي أكثر تأثيرًا.. والقضية الفلسطينية أولويتنا

الضفة المحتلة

إيطاليا تعلن إعادة 5 ناشطات احتجزتهن قوات الاحتلال في الضفة الغربية

سفير الإمارات لدى القاهرة حمد عبيد الزعابي

سفير الإمارات بالقاهرة: وسام زايد الثاني مصدر فخر واعتزاز طوال حياتي

بالصور

جوري بكر تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

ماء سلق المكرونة كنز لا تتخلصي منه .. 5 استخدامات مذهلة لا تعرفيها

لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ
لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ
لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ

فيديو

ركين سعد

حلقت حواجبي.. ركين سعد: بقيت أعرف أفتح مطواة بسبب «بومة».. خاص

هنادي مهنا

هنادي مهنا تكشف تفاصيل تعاقدها على مسلسل «17 متر» مع هشام ماجد.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

المزيد