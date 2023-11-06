نوع من الخضروات يخلصك من الزكام فورا

يعد البروكلي من افضل الخضروات التي يتجاهلها الكثير وقد نصح خبير التغذية الدكتور جميل القدسي الإكثار من تناول البروكلي لحماية نفسك وعائلتك من الزكام والحساسية.

إذ يتميز البروكلي باحتوائه على العناصر والفيتامينات بشكل يندر في أي خضروات أخرى.. فكل مائة جرام من البروكلي تحتوي على ما يعادل 150% من حاجة الجسم اليومية من فيتامين ج .

ولذلك كانت توصياتنا لمن يصاب بالزكام أو البرد أو ضعف في المناعة أو ضعف في الشعيرات الدموية أو هشاشة في العظام واللثة بأن يكثر من السلاطات الغنية بالبروكلي بشكل يومي لدور فيتامين ج في منع كل هذه المشاكل.