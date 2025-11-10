قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

الفيروس المنتشر ليس كورونا.. تفاصيل انتشار الأمراض التنفسية

كورونا
كورونا
البهى عمرو

تنتشر خلال هذه الفترة الأمراض التنفسية وذلك بسبب التغيرات الجوية، وأن البلاد في فصل الخريف الذي يعرف بالتقلبات، والكثير من المواطنين يسأل عن أدوار البرد والانفلونزا المنتشرة حاليا هي هي كورونا أم هناك متحور جديد.

وأكد الدكتور حسام حسني، أستاذ الأمراض الصدرية بطب القصر العيني، ومدير مستشفيات جامعة القاهرة، أنه رصدنا خلال الفترة الحالية، زيادة في أعراض الإصابة في الجهاز التنفسي العلوي، ولكن تلك الإصابات لا تمثل خطورة على المريض، خاصة أنه تمثل دور برد منتشر.

وقال حسام حسني، أن أعراض الإصابة تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة، والتهاب شديد في الحلق، واحتقان في الانف، مؤكدا أن تلك الأعراض تستمر لمدة يومين.

ليس له علاقة بكورونا ولكنها الانفلونزا

 

وتابع أستاذ الأمراض الصدرية بطب القصر العيني، ومدير مستشفيات جامعة القاهرة، أنه لا يوجد حالات لالتهابات رئوية أو ضيق في التنفس، مؤكدا أن وزارة الصحة عملت مع الطب الوقائي دراسة بأن الفيروس المنتشر ليس له علاقة بكورونا ولكنها الانفلونزا.

وأشار حسام حسني إلى أنه ننصح المواطنين بالحصول على اللقاح المضاد للانفلونزا، مؤكدا أن اللقاح يقل من حدة الإصابة بالدور، ولكنه لا يمنع الإصابة.

وأستكمل أستاذ الأمراض الصدرية بطب القصر العيني، ومدير مستشفيات جامعة القاهرة تصريحاته قائلا “لا يوجد داعي أن يتم الحصول على المضادات الحيوية ولا يجب الحصول على حقن البرد لانها قد تكون خطيرة على الصحة”

كما علق الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، على اكتشاف سلالة جديدة من كورونا فى خفاش برازيلى يثير مخاوف صحية.


وقال مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن المسافة من البرازيل لمصر طويلة، ويصعب وصول هذا الفيروس مصر، موضحًا أن الفترة الحالية تنتشر الأمراض التنفسية، وذلك لآن البلاد في فصل الخريف، وهناك حالة من التقلبات الجوية.

ولفت إلى أن الخريطة الموجودة حاليا بشأن الأمراض التنفسية متوقعة، وأن الوضع لا يوجد به أي مشكلات، أن نسب الإصابات الخاصة بالأمراض التنفسية ليست عالية.

اللي يصاب بالبرد يجلس في البيت

وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج :" قلبك مع جمال شعبان" تقديم الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن كل شخص عليه أن يحافظ على نفسه، وعدم الانتقال من الجو الساخن لـ البارد والعكس، وأن من يصاب بدور برد أو أي مرض تنفسي عليه الجلوس في البيت حتى لا يصيب غيره، وعلى طلاب التي تصاب بالبرد الجلوس في البيت.

ولفت إلى أنه يوصى أصحاب الأمراض المزمنة " الصدرية"، وكبار السن، وصغار السن، بالحصول على لقاح الانفلونزا، موضحًا أن هذا اللقاح يقلل الأعراض لكن لا يمنعها.

عوض تاج الدين التغيرات الجوية كورونا حسام حسني القصر العيني

