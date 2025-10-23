هل هناك إصابات بفيروس كورونا بين المواطنين؟ المصل واللقاح توضح

تشهد هذه الفترة ارتفاعات كبيرة في نسب الإصابة بالأمراض التنفسية، والجميع من المواطنين يسأل: “هل فيروس كورونا موجود أم تم القضاء عليه؟”.

وخلال السطور القليلة المقبلة، نوضح كل شيء عن الأمرض التنفسية التي تظهر حاليا في فصل الخريف.

وأكد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أن البلاد في موسم الإصابة بالأمراض التنفسية، وأن هناك حالات تدخل الرعاية، وهم كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة.

وقال استشاري الحساسية والمناعة، خلال حواره ببرنامج "قلبك مع جمال شعبان"، تقديم الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، إن هناك فيروسا ينتشر في أول شهر 11 وهو الفيروس المخلوي، وإن الفترة المقبلة سيكون هناك مجموعة من الفيروسات مع دخول الشتاء، واصفًا ذلك بكومبو الفيروسات.

%85 من الإصابات تكون بسيطة

وأضاف أن كل المنازل خلال فصل الشتاء يوجد بها حالات مصابة بالفيروسات، وأن كل حالة تختلف عن الأخرى، وأن 85% من الإصابات تكون بسيطة والعلاج المنزلي يكون كافيا لهذه الحالات.

وأشار إلى أن المواطنين كبار السن، وصغار السن، أصحاب الأمراض المزمنة عليهم تناول لقاح الإنفلونزا، وأن اللقاحات متوفرة وآمنة، وأنه هناك لقاح ثلاثي ورباعي، وجميعها مميز، ويعطي مناعة للجسم.

وأوضح استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أن الخريف أصعب من الشتاء في انتشار الأمراض التنفسية والفيروسية، وأن الظروف الحالية تعتبر بيئة خصبة لانتشار الأمراض بكثرة، منها التجمعات بسبب المدارس، وتغير فصل السنة، وهناك اختلاف في درجات الحرارة بالصباح عن المساء.

ولفت إلى أن الأمراض التنفسية التي تظهر حاليا هي: أدوار البرد بجميع أنواعها، والإنفلونزا، وكورونا بـ متحوراته السابقة، موضحًا أن كورونا بمتحوراته السابقة موجود ولم يختف.

وأشار إلى أن تحورات كورونا جعلته من الفيروسات الضعيفة في المضاعفات، لكنه سريع الانتشار، ولذلك كورونا موجود ولم يختف، وعلى الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بهذا الفيروس.