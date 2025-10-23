قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ابنة كيم كارداشيان تُثير الجدل بظهور صادم على مواقع التواصل الاجتماعي | شاهد
الموجة الحارة مستمرة.. الأرصاد تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة
الاتحاد الأوروبي يعتمد الحزمة الـ19 من العقوبات على روسيا
شكاوى من كثرة التقييمات الأسبوعية والواجبات والاختبارات الشهرية بالمدارس.. ومطالب بتخفيفها
بعد تصدر الأهلي الدوري.. إسلام صادق يوجه سؤالا هاما للجماهير
تراجع أسعار الذهب لليوم الثاني.. وهذه قيمة عيار 21.. فيديو
20 دبلوماسيًا يتوجهون إلى شمال رام الله للاطلاع على اعتداءات المستوطنين
الراحمون يرحمهم الله..الحماية المدنية بالمحلة تنقذ قطتين عالقتين داخل يافطة إعلانية
روبيو: تحركات الكنيست بشأن الضفة تهدد اتفاق السلام في غزة
حالة الطقس.. «صباح البلد» يستعرض درجات الحرارة المتوقعة اليوم
هل تتراجع أسعار السلع في مصر؟.. شعبة المواد الغذائية تزف بشرى سارة للمواطنين
هل هناك إصابات بفيروس كورونا بين المواطنين؟ المصل واللقاح توضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هل هناك إصابات بفيروس كورونا بين المواطنين؟ المصل واللقاح توضح

كورونا
كورونا
البهى عمرو

تشهد هذه الفترة ارتفاعات كبيرة في نسب الإصابة بالأمراض التنفسية، والجميع من المواطنين يسأل: “هل فيروس كورونا موجود أم تم القضاء عليه؟”.

وخلال السطور القليلة المقبلة، نوضح كل شيء عن الأمرض التنفسية التي تظهر حاليا في فصل الخريف.

وأكد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أن البلاد في موسم الإصابة بالأمراض التنفسية، وأن هناك حالات تدخل الرعاية، وهم كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة.

وقال استشاري الحساسية والمناعة، خلال حواره ببرنامج "قلبك مع جمال شعبان"، تقديم الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، إن هناك فيروسا ينتشر في أول شهر 11 وهو الفيروس المخلوي، وإن الفترة المقبلة سيكون هناك مجموعة من الفيروسات مع دخول الشتاء، واصفًا ذلك بكومبو الفيروسات.

%85 من الإصابات تكون بسيطة

وأضاف أن كل المنازل خلال فصل الشتاء يوجد بها حالات مصابة بالفيروسات، وأن كل حالة تختلف عن الأخرى، وأن 85% من الإصابات تكون بسيطة والعلاج المنزلي يكون كافيا لهذه الحالات.

وأشار إلى أن المواطنين كبار السن، وصغار السن، أصحاب الأمراض المزمنة عليهم تناول لقاح الإنفلونزا، وأن اللقاحات متوفرة وآمنة، وأنه هناك لقاح ثلاثي ورباعي، وجميعها مميز، ويعطي مناعة للجسم.

وأوضح استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أن الخريف أصعب من الشتاء في انتشار الأمراض التنفسية والفيروسية، وأن الظروف الحالية تعتبر بيئة خصبة لانتشار الأمراض بكثرة، منها التجمعات بسبب المدارس، وتغير فصل السنة، وهناك اختلاف في درجات الحرارة بالصباح عن المساء.

ولفت إلى أن الأمراض التنفسية التي تظهر حاليا هي: أدوار البرد بجميع أنواعها، والإنفلونزا، وكورونا بـ متحوراته السابقة، موضحًا أن كورونا بمتحوراته السابقة موجود ولم يختف.

وأشار إلى أن تحورات كورونا جعلته من الفيروسات الضعيفة في المضاعفات، لكنه سريع الانتشار، ولذلك كورونا موجود ولم يختف، وعلى الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بهذا الفيروس.

فيروس كورونا الأمراض التنفسية كورونا فصل الخريف المناعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارني سلوت

أول رد فعل من أرني سلوت بعد حذف محمد صلاح صورته بقميص ليفربول

مشغولات ذهبية

640 جنيها.. سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس

محمد صلاح

مسألة وقت يا خاين.. صديق محمد صلاح المقرب يوجه رسالة إلى مدرب ليفربول

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

مشغولات ذهبية

بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر

محمد صلاح

محمد صلاح يحذف صورته بقميص ليفربول.. هل انتهت قصة الفرعون والريدز؟

الارصاد

تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مشغولات ذهبية

عاود الارتفاع.. أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

موانئ البحر الأحمر

تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية

1 نوفمبر...بالونات الأقصر تزين السماء احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير

محافظ الأقصر

السبت.. بدء أعمال الحملة القومية للتحصين ضد الحمي القلاعية بالأقصر

بالصور

شياكة ورقي.. إطلالات درة تسرق الأضواء في الجونة

درة
درة
درة

فستان لافت.. مريم الخشت تستعرض جمالها

مريم الخشت
مريم الخشت
مريم الخشت

شقيقة برادو الصغرى.. عودة تويوتا لاند كروزر ‏FJ‎ كموديل 2026

السيارة FJ‏ الجديدة
السيارة FJ‏ الجديدة
السيارة FJ‏ الجديدة

هل انتهى عصر تسخين محرك السيارة.. دراسة تكشف الحقيقة

تسخين محرك السيارة
تسخين محرك السيارة
تسخين محرك السيارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد