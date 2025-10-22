أمجد الحداد: هناك إصابات بكورونا لكن ضعيفة

أكد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أن الأمراض التنفسية منتشرة في هذه الفترة، وذلك لأن البلاد في فصل الخريف، موضحا أن الخريف أصعب من الشتاء في انتشار الأمراض التنفسية والفيروسية.

وأضاف استشاري الحساسية والمناعة، خلال حواره ببرنامج: "قلبك مع جمال شعبان" تقديم الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الظروف الحالية تعتبر بيئة خصبة لانتشار الأمراض بكثرة، منها التجمعات بسبب المدارس، وتغير فصل السنة، وهناك اختلاف في درجات الحرارة بالصباح عن المساء.

ولفت إلى أن الأمراض التنفسية التي تظهر حاليا هي: أدوار البرد بجميع أنواعها، وانفلونزا وكورونا بـ متحوراته السابقة، موضحًا أن كورونا بمتحوراته السابقة موجود ولم يختف.

وأشار إلى أن تحورات كورونا جعلته من الفيروسات الضعيفة، في المضاعفات، لكن سريع الانتشار، ولذلك كورونا موجود ولم يختف وعلى الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بهذا الفيروس.