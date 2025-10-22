قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

أول صور تجسسية.. بي واي دي دولفين تعود بجيل جديد كليا

بي واى دي دولفين
بي واى دي دولفين
كريم عاطف

بعد أربع سنوات من ظهورها الأول، تستعد شركة بي واي دي (BYD) لإطلاق الجيل الجديد كليا من سيارتها الكهربائية الصغيرة "دولفين"، التي تمثل أحد أبرز طرازات الفئة الاقتصادية في الصين. 

النسخة الجديدة تأتي بتصميم مختلف جذريا وتحديثات شاملة في الأداء والتقنيات، في محاولة من الشركة لتعزيز موقعها وسط المنافسة المتزايدة في سوق السيارات الكهربائية المدمجة.

منذ طرحها عام 2021، نجحت دولفين في أن تكون أيقونة السيارات الكهربائية الاقتصادية في الصين، بسعر يبدأ من نحو 100 ألف يوان (قرابة 52 ألف ريال سعودي)، إلا أن دخول منافسين جدد مثل Wuling Bingo وLeapmotor T03 وGAC AION Y جعل BYD تعيد التفكير في تطوير السيارة من الأساس.

الصور التجسسية التي انتشرت مؤخرا كشفت عن تحول واضح في لغة التصميم، فبينما كانت النسخة السابقة أقرب لطابع الكروس أوفر المدمج، يظهر أن الجيل الجديد يتجه نحو شكل هاتشباك أكثر نقاء وانسيابية، بهدف تحسين الديناميكية الهوائية وتقليل استهلاك الطاقة.

من أبرز التغييرات الملحوظة في الشكل الخارجي، إلغاء النوافذ المثلثة الصغيرة عند الأعمدة الأمامية لتحسين الرؤية الجانبية ومنح السيارة مظهرا أكثر سلاسة، و تصميم جديد للمقدمة يتضمن مصابيح أمامية بعدسات داخلية واضحة وإضاءة نهارية مدمجة (DRL)، مع صدام أمامي بخطوط أكثر قوة وجرأة، و عجلات رياضية سوداء ومقابض أبواب شبه مخفية تضيف لمسة عصرية وتحسن انسيابية الهيكل.

أما في الخلف، فرغم عدم وضوح الصور تماما، تشير التوقعات إلى أن المصابيح الخلفية ستمتد بعرض السيارة على غرار طرازات BYD الأحدث مثل “سييل” و“سونغ إل”، إلى جانب تحسين تصميم الصدام الخلفي لتقليل مقاومة الهواء.

من الناحية التقنية، لم تعلن الشركة رسميا عن تفاصيل منظومة الدفع بعد، لكن التسريبات تشير إلى أن السيارة ستحصل على بطارية Blade مطورة بقدرة أكبر وكفاءة شحن أسرع، مع مدى قيادة مرجح يتجاوز 420 كيلومترًا بفضل تحسين الوزن والديناميكية الهوائية.

في المقصورة، من المتوقع أن تقدم دولفين الجديدة شاشة وسطية دوّارة قياس 12.8 بوصة تعمل بنظام DiLink 100 الذكي الأحدث، إلى جانب شاشة عدادات رقمية أمام السائق، ومواد داخلية مستدامة تعكس توجه الشركة نحو التصنيع الأخضر، كما ينتظر أن تحظى السيارة بعزل صوتي وحراري أفضل لراحة أكبر داخل المدن.

بهذه التحديثات، تبدو BYD عازمة على إعادة تعريف مفهوم السيارة الكهربائية الاقتصادية، ليس فقط في الصين بل في الأسواق العالمية التي تستعد لاستقبال الجيل الجديد من دولفين قريبا.

بي واي دي byd دولفين الفئة الاقتصادية الصين سوق السيارات الكهربائية السيارات الكهربائية

