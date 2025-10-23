أخبار التوك شو| الرئيس السيسي: الاتحاد الأوروبي يمثل الشريك الأول والتجاري لمصر.. «أبوالعينين»: اتفاق شرم الشيخ يُجسّد التزام مصر التاريخي بدعم السلام

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

الرئيس السيسي: الاتحاد الأوروبي يمثل الشريك الأول والتجاري لمصر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ان أعرب عن سعاديتي بتواجدي في بروكسل ومشاركتي في حفل ختام الحدث الإقتصادي الهام، وهي القمة المصرية الأوروبية، والتي تمثل مرحلة جديدة في الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.



«أبوالعينين»: اتفاق شرم الشيخ يُجسّد التزام مصر التاريخي بدعم السلام والأمن الإقليمي |فيديو

وجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط، رسالة قوية خلال كلمته أمام الجلسة العامة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في جنيف، بمشاركة رؤساء برلمانات ووفود 183 دولة، مؤكدًا أن اتفاق شرم الشيخ للسلام يمثل تحولًا تاريخيًا في مسار تحقيق الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط.



موسى: الجالية المصرية صنعت ملحمة وطنية خلال استقبال الرئيس السيسي في بلجيكا

أشاد الإعلامي أحمد موسى بحفاوة استقبال المصريين في الخارج للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته إلى بلجيكا للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية، مؤكدًا أن الجالية المصرية قدّمت مشهدًا وطنيًا يعكس عمق الانتماء وحب الوطن.



حدث ثقافي عالمي.. وزير الخارجية: العالم على موعد مع احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير|فيديو

أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي أن المتحف المصري الكبير سيشهد حضورًا متميزًا من القيادات البلجيكية خلال حفل افتتاحه المرتقب، مشيرًا إلى أن العالم أجمع سيكون على موعد مع حدث ثقافي استثنائي يُعد الأضخم في تاريخ مصر والعالم.

جابوا الأرقام دي منين؟.. رانيا يوسف تكشف عن فارق السن بينها وبين زوجها

أكدت الفنانة رانيا يوسف، أن فارق العمر الحقيقي بيني وبين زوجها سنتين و 7 أشهر معلقة: “هو ده الفرق وفوجئت بأن اللي اتقال أني أكبر من زوجي بـ 15 و 20 سنة وأنا مش عارفة هما جابوا الأرقام دي منين، فكان لازم أرد".

محافظ البحر الأحمر: رأس غارب تنتج 75% من بترول مصر.. والمثلث الذهبي مستقبل التعدين|فيديو

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن المحافظة لا تُعد وجهةً سياحيةً عالمية فحسب، بل تُعد أيضًا مركزًا مهمًا للثروات الطبيعية والطاقة في مصر.





ضياء رشوان: مصر أصبحت من شركاء الاتحاد الأوروبي.. والأوروبيون لا يجاملون أحدا

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إنّ القمة المصرية الأوروبية هي الأولى من نوعها، موضحًا، أن الاتحاد الأوروبي أكبر تجمع سياسي واقتصادي في العالم بين الدول، بواقع 27 دولة.

مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط: دور مصر محوري فيما يتعلق بقطاع غزة

قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، دوبرافكا سويتسا، إنّ القمة المصرية الأوروبية الأولى تركز على تعزيز الاستثمارات ورفع الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أن تطور الاقتصاد في أي دولة يسهم في الحد من الهجرة غير الشرعية، عبر توفير فرص عمل جديدة وفتح آفاق أمام الشباب.



علاء عز: أكثر من 300 شركة مصرية وأوروبية تشارك في مشروعات تعاون مشترك

أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن الشراكة بين الشركات المصرية والأوروبية تشهد توسعًا كبيرًا في عدد من القطاعات الحيوية، موضحًا أن هناك أكثر من 300 شركة من الجانبين تشارك حاليًا في مشروعات تعاون مشترك.

حنان مطاوع: معرفش لو تم تجسيد بابا بالذكاء الاصطناعي أمامي هكون مبسوطة أو منهارة

حلت الفنانة حنان مطاوع، ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي في حلقة اليوم من برنامج " معكم " المذاع على قناة " أون".