قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء أول أيام جمادى الأول لطلب الرزق وخيري الدنيا والآخرة
ترامب: حان الوقت لفرض عقوبات على روسيا وآمل ألا تستمر طويلاً
ننشر نص بيان المشترك لقمة مصر والاتحاد الأوروبي
بعد تصريحات أرض أكتوبر.. الزمالك يشكو أسامة حسني للمجلس الأعلى للإعلام
عصام الحضري يهاجم سهام صالح بكلمات غاضبة.. والإعلامية ترد: صعبان عليا
مقتل وإصابة 4 من قوات شرطة الطاقة بانفجار أنبوب غاز غربي بغداد
وسط تصاعد الحرب الأوكرانية.. ترامب يعلن إلغاء اجتماعه مع بوتين في بودابست
أسعار صرف الدولار اليوم الخميس 23 أكتوبر أمام الجنيه
4 عبادات تعادل أجر قيام الليل.. لا تفوتها بعد الآن
بالأسلحة البيضاء.. إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بالدقهلية
حبس والد المتهم وصاحب محل هواتف في واقعة طفل الإسماعيلية.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| الرئيس السيسي: الاتحاد الأوروبي يمثل الشريك الأول والتجاري لمصر.. «أبوالعينين»: اتفاق شرم الشيخ يُجسّد التزام مصر التاريخي بدعم السلام

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمود محسن

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

الرئيس السيسي: الاتحاد الأوروبي يمثل الشريك الأول والتجاري لمصر
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ان أعرب عن سعاديتي بتواجدي في بروكسل ومشاركتي في حفل ختام الحدث الإقتصادي الهام، وهي القمة المصرية الأوروبية، والتي تمثل مرحلة جديدة في الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
 

«أبوالعينين»: اتفاق شرم الشيخ يُجسّد التزام مصر التاريخي بدعم السلام والأمن الإقليمي |فيديو
وجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط، رسالة قوية خلال كلمته أمام الجلسة العامة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في جنيف، بمشاركة رؤساء برلمانات ووفود 183 دولة، مؤكدًا أن اتفاق شرم الشيخ للسلام يمثل تحولًا تاريخيًا في مسار تحقيق الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط.
 

موسى: الجالية المصرية صنعت ملحمة وطنية خلال استقبال الرئيس السيسي في بلجيكا
أشاد الإعلامي أحمد موسى بحفاوة استقبال المصريين في الخارج للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته إلى بلجيكا للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية، مؤكدًا أن الجالية المصرية قدّمت مشهدًا وطنيًا يعكس عمق الانتماء وحب الوطن.
 

حدث ثقافي عالمي.. وزير الخارجية: العالم على موعد مع احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير|فيديو
أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي أن المتحف المصري الكبير سيشهد حضورًا متميزًا من القيادات البلجيكية خلال حفل افتتاحه المرتقب، مشيرًا إلى أن العالم أجمع سيكون على موعد مع حدث ثقافي استثنائي يُعد الأضخم في تاريخ مصر والعالم.

جابوا الأرقام دي منين؟.. رانيا يوسف تكشف عن فارق السن بينها وبين زوجها
أكدت الفنانة رانيا يوسف، أن فارق العمر الحقيقي بيني وبين زوجها سنتين و 7 أشهر معلقة: “هو ده الفرق وفوجئت بأن اللي اتقال أني أكبر من زوجي بـ 15 و 20 سنة وأنا مش عارفة هما جابوا الأرقام دي منين، فكان لازم أرد".

محافظ البحر الأحمر: رأس غارب تنتج 75% من بترول مصر.. والمثلث الذهبي مستقبل التعدين|فيديو
قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن المحافظة لا تُعد وجهةً سياحيةً عالمية فحسب، بل تُعد أيضًا مركزًا مهمًا للثروات الطبيعية والطاقة في مصر.



ضياء رشوان: مصر أصبحت من شركاء الاتحاد الأوروبي.. والأوروبيون لا يجاملون أحدا

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إنّ  القمة المصرية الأوروبية هي الأولى من نوعها، موضحًا، أن الاتحاد الأوروبي أكبر تجمع سياسي واقتصادي في العالم بين الدول، بواقع 27 دولة.

مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط: دور مصر محوري فيما يتعلق بقطاع غزة
قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، دوبرافكا سويتسا، إنّ القمة المصرية الأوروبية الأولى تركز على تعزيز الاستثمارات ورفع الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أن تطور الاقتصاد في أي دولة يسهم في الحد من الهجرة غير الشرعية، عبر توفير فرص عمل جديدة وفتح آفاق أمام الشباب.

علاء عز: أكثر من 300 شركة مصرية وأوروبية تشارك في مشروعات تعاون مشترك
أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن الشراكة بين الشركات المصرية والأوروبية تشهد توسعًا كبيرًا في عدد من القطاعات الحيوية، موضحًا أن هناك أكثر من 300 شركة من الجانبين تشارك حاليًا في مشروعات تعاون مشترك.

حنان مطاوع: معرفش لو تم تجسيد بابا بالذكاء الاصطناعي أمامي هكون مبسوطة أو منهارة
حلت الفنانة حنان مطاوع، ضيفة على  الإعلامية منى الشاذلي في حلقة اليوم من برنامج " معكم " المذاع على قناة " أون".

الرئيس عبد الفتاح السيسي محمد أبو العينين أحمد موسى بدر عبد العاطي المتحف المصري الكبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا

مشغولات ذهبية

الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

مجلس الوزراء

مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي يشكر صدى البلد ويرد على هجوم المواطنين بسبب قرار رفع سعر البنزين والسولار

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

مشغولات ذهبية

تذبذب مُفَاجِئ في أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم الأربعاء

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

مجلس الوزراء

أول رد من رئيس الوزراء لـ"صدى البلد" بشأن انتقاد الحكومة بعد رفع أسعار الوقود

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة القادمة بعنوان "البيئة الرحم الثاني"

النبي محمد

فضل الصلاة على النبي محمد.. 20 سببا تجعلك لا تتركها أبدا

ضريح سيدنا الحسين

داعية: محبة آل بيت النبي فريضة قلوب قبل أن تكون عادة اجتماعية

بالصور

ستيلانتيس تعلن أضخم استثمار في تاريخها بقيمة 13 مليار دولار في ‏الولايات المتحدة

ستيلانتس
ستيلانتس
ستيلانتس

طارق العريان وزوجته وأبطال الفيلم التونسي وين ياخدنا الريح على ريد كاربت الجونة

طارق العريان وزوجته نيكول سعفان
طارق العريان وزوجته نيكول سعفان
طارق العريان وزوجته نيكول سعفان

أول صور تجسسية.. بي واي دي دولفين تعود بجيل جديد كليا

بي واى دي دولفين
بي واى دي دولفين
بي واى دي دولفين

دوللي شاهين تحقق أول مليون مشاهدة على «يوتيوب» بكليب «ترند»

دوللي شاهين
دوللي شاهين
دوللي شاهين

فيديو

بشار الأسد بزي الميكانيكي

ظهور بشار الأسد بزي ميكانيكي سيارات.. ايه الحكاية؟

دوللي شاهين

دوللي شاهين تحقق أول مليون مشاهدة على «يوتيوب» بكليب «ترند»

ألقي زوجته من الشباك

بسبب صينية بطاطس.. تفاصيل صادمة في واقعة سيدة ألقاها زوجها من الشباك ببورسعيد

أم مكة

إحالة أم مكة للمحاكمة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد