محافظ البحر الأحمر: رأس غارب تنتج 75% من بترول مصر.. والمثلث الذهبي مستقبل التعدين|فيديو

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن المحافظة لا تُعد وجهةً سياحيةً عالمية فحسب، بل تُعد أيضًا مركزًا مهمًا للثروات الطبيعية والطاقة في مصر.

وأوضح أن مدينة رأس غارب وحدها تنتج نحو 75% من إنتاج البترول المصري، مشيرًا إلى أن المناطق الممتدة من مرسى علم حتى الشلاتين وحلايب تحتوي على مناجم ومعادن ثمينة، من أبرزها الذهب.

وأضاف، في حواره ببرنامج "آخر النهار" عبر قناة "النهار"، أن هناك استثماراتٍ كبرى في مجال التعدين بمشاركة شركاتٍ أجنبية.

ولفت إلى أن مشروع "المثلث الذهبي"، الذي يضم الغردقة وسفاجا والقصير حتى قنا، يُعد من أهم المشروعات التنموية التي وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد التعدينية بالمنطقة.

وتابع أن الاستثمار السياحي يحتل المرتبة الأولى في المحافظة، لكنه لا يقل أهميةً عن القطاعات الأخرى مثل البترول والتعدين، إذ يشكلان دعامةً أساسيةً للاقتصاد المحلي. وأشار إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوسيع قاعدة الاستثمار في جميع المجالات لتحقيق التنمية المستدامة في البحر الأحمر.

وشدد المحافظ على أن المحافظة تعمل وفق رؤيةٍ متكاملةٍ توازن بين التنمية السياحية والصناعية والبيئية، بما يحافظ على الموارد الطبيعية ويحقق أقصى استفادةٍ اقتصاديةٍ للمواطن والدولة على حدٍّ سواء.