محافظ البحر الأحمر: نشهد طفرة كبيرة في عدد الفعاليات الدولية التي نستضيفها سنويا

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إنّ المحافظة شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة كبيرة في عدد الفعاليات الدولية التي تستضيفها على مدار العام، سواء كانت مهرجانات فنية أو مؤتمرات علمية أو بطولات رياضية.

وأضاف في حواره لبرنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن هذه الأنشطة أصبحت علامة مميزة للمحافظة، خاصة بعد فترة جائحة كورونا التي أعقبها إقبال غير مسبوق من الجهات المختلفة لتنظيم فعالياتهم في مدن البحر الأحمر، وعلى رأسها الغردقة والجونة.

وتابع، المحافظة استضافت خلال العامين الماضيين مؤتمرات طبية عالمية بمشاركة نخبة من الأساتذة المصريين، بالإضافة إلى بطولات دولية مثل مباريات الإسكواش وفعاليات رياضية متنوعة. وأكد أن هذا التنوع في الفعاليات يجعل المحافظة وجهة جاذبة على مدار العام، ويمنحها قيمة مضافة في قطاعي السياحة والاستثمار.

وأشار حنفي إلى أن الاستعدادات لمثل هذه الفعاليات تبدأ مبكرًا، حيث يتم رفع درجة الاستعداد في الدفاع المدني والخدمات الطبية والإسعاف، إلى جانب متابعة جاهزية المستشفيات لأي طارئ.

وأوضح أنه يتابع شخصيًا هذه الإجراءات لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات للزوار والمشاركين.

وأكد محافظ البحر الأحمر أن هذه الفعاليات لا تمثل فقط نشاطًا ترفيهيًا، بل تسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي ورفع معدلات الإشغال السياحي، مؤكدًا أن المحافظة ماضية في دعم كل الجهود التي تجعلها مقصدًا عالميًا للفعاليات الدولية بمختلف أنواعها.