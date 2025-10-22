نائبة: التحول الرقمي ضرورة لحماية المواطن ودعم الاقتصاد الوطني

قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن التحول نحو الاقتصاد الذكي لم يعد رفاهية، بل أصبح ضرورة وطنية لحماية المواطن المصري وتعزيز تنافسية الدولة، مؤكدة أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير البنية التكنولوجية والبنوك الرقمية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، مشيدة بدور البنك المركزي في دعم مبادرات الشمول المالي والتحول الرقمي.

وشددت سلامة على أن تحقيق “اقتصاد ذكي” لا يقتصر على التكنولوجيا فقط، بل يعتمد في المقام الأول على الاستثمار في العنصر البشري، من خلال التعليم والتدريب وبناء القدرات.

وأضافت سلامة أن المواطن الواعي والمؤهل رقمياً هو صمام الأمان الحقيقي لأي اقتصاد يسعى للاستقرار والنمو المستدام.

وأكدت عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أولت اهتماماً غير مسبوق بتمكين المرأة اقتصادياً، من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبرامج التمويل الميسر.

وأوضحت أن تمكين المرأة جزء أساسي من منظومة “الاقتصاد الذكي”، لأنه يسهم في توسيع قاعدة الإنتاج وزيادة معدلات النمو.