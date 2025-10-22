بسمة وهبة: زيارة الرئيس السيسي لبروكسل تعزز التنسيق الأمني بين مصر والاتحاد الأوروبي

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بروكسل تمثل محطة مهمة لتعزيز العلاقات بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن اليوم الأول من الزيارة شهد استقبالًا حافلًا للمصريين المقيمين في الخارج، الذين حضروا من مختلف أنحاء أوروبا للتعبير عن حبهم ودعمهم للرئيس.

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن الفعاليات شهدت لقاءات رفيعة المستوى بين الرئيس السيسي وممثلي الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية.

التنسيق الأمني بين مصر وأوروبا

وتابعت أن الاجتماعات ركزت على التنسيق الأمني بين مصر وأوروبا، ومتابعة عدد من الملفات المهمة، أبرزها ملف الهجرة غير الشرعية، حيث تمكنت مصر من تحقيق نجاح ملموس في هذا الملف من خلال جهودها المبذولة على مدار السنوات الماضية.

وأردفت أن الرئيس السيسي استعرض أيضًا جهود مصر في حل الأزمات في إقليم البحر المتوسط، مؤكدًا أهمية التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.