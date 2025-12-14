إعلام عبري: واشنطن تمنع إسرائيل من توسيع عملياتها إلى قلب بيروت

أفاد موقع “والا” العبري، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة منعت إسرائيل من تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق في قلب العاصمة اللبنانية بيروت، تستهدف حزب الله وبنيته التحتية.

وبحسب المصادر، مارست واشنطن ضغوطًا مباشرة على تل أبيب لثنيها عن توسيع نطاق العمليات العسكرية إلى بيروت.

وفي ظل هذا الضغط الأمريكي، رجحت المصادر أن تتجه إسرائيل إلى خيار بديل يتمثل في تنفيذ عمليات محدودة ودقيقة، جوًا وبرًا، مع تركيز الجهد العسكري على جنوب لبنان، دون استهداف مباشر للعاصمة بيروت.

وفي وقت سابق، أكد السفير علاء موسى سفير مصر في بيروت، خلال لقائه مع الرئيس جوزاف عون رئيس الجمهورية اللبنانية، أن مصر لا تألو جهداً في العمل مع مختلف الشركاء من أجل خفض التصعيد ونزع فتيل الأزمة في لبنان.

واستعرض موسى خلال اللقاء الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر، بتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، سعياً لتحقيق التهدئة وتجنيب لبنان خطر أي تصعيد محتمل.

وأكد السفير موسى ثوابت الموقف المصري الداعم لسيادة لبنان ووحدته وأمنه واستقراره، والتزام مصر بالوقوف إلى جانب لبنان ومواصلة دعم مؤسساته الوطنية.

وأشاد السفير المصري بالخطوات التي تتخذها الدولة اللبنانية لبسط سلطتها، وكذا لتكريس مسار يمكن البناء عليه للتحرك الدبلوماسي من أجل خفض التوتر.

من جانبه، أعرب الرئيس عون عن امتنانه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ولمواقف مصر الثابتة دعماً للبنان في مختلف الظروف وعلى كافة الأصعدة، وتقديره للدور الذي تضطلع به مصر لدعم التهدئة في لبنان وتعزيز الاستقرار في المنطقة.