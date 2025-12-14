موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود في كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة جديدة أمام نظيره حرس الحدود، مساء السبت المقبل 20 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

وكان الزمالك قد تعادل مع كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 3-3 في افتتاح مشواره بالبطولة.

ويأمل الزمالك في تحقيق الفوز الأول له بالمسابقة من أجل تحسين موقعه في جدول الترتيب، وتعزيز حظوظه في المنافسة على بطاقة التأهل للأدوار التالية.

مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر

يتواجد الزمالك في مجموعة قوية تضم فرق: الزمالك، المصري، حرس الحدود، زد إف سي، الاتحاد السكندري، سموحة، وكهرباء الإسماعيلية.

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود

تقام المباراة يوم السبت 20 ديسمبر على ملعب استاد القاهرة الدولي، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءً.

القناة الناقلة

تنقل قناة أون سبورت مباريات الزمالك في بطولة كأس عاصمة مصر.