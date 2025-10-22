بمشاركة الرئيس السيسي.. تفاصيل حول القمة المصرية الأوروبية الأولى في بروكسل

أ ش أ

انطلقت أعمال الجلسة الافتتاحية للقمة المصرية الأوروبية الأولى، بمشاركة السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الأربعاء في العاصمة البلجيكية (بروكسل).

ويترأس السيد رئيس الجمهورية، وفد مصر في القمة التي تجمع مصر بالاتحاد الأوروبي، وتشهد مباحثات مكثفة تشمل ملفات متعددة، من بينها الشق الاقتصادي وفرص الاستثمار الأوروبية في مصر.

ومن المقرر أن يلقي رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية كلمتين ترحيبيتين بالرئيس السيسي خلال الجلسة الرئيسية للقمة، يعقبهما كلمة للرئيس السيسي بهذه المناسبة.

كما يشارك رئيس الجمهورية بمداخلات في الموضوعات الجيوسياسية المدرجة على جدول أعمال القمة.

وعقب ختام القمة، يتوجه السيد الرئيس إلى المؤتمر الصحفي المشترك بحضور رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية.

تأتي هذه القمة التاريخية، الأولى من نوعها بين مصر والاتحاد الأوروبي، تتويجًا لمسار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي أُطلقت رسميًا في القاهرة في مارس 2024.