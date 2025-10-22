جمال بيومي: الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هو الخيار الأذكى لليابان والصين

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر توجه اليوم رسالة واضحة إلى دول كبرى مثل اليابان والصين، مفادها أن الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هو الخيار الأذكى والأقصر للوصول إلى الأسواق العالمية، بدلًا من قطع المسافات الطويلة عبر البحار من طوكيو حتى لندن.

الاستثمار في مصر

وأضاف بيومي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الخلاصة المذاع عبر قناة المحور، أن الاستثمار في مصر يتميز بانفتاحه على أسواق ضخمة تشمل مصر وأوروبا والعالم العربي وأفريقيا، بإجمالي نحو 2000 مليون مستهلك، وهو ما يجعل من البلاد مركزًا إقليميًا استراتيجيًا للتجارة والصناعة.

اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية

وأشار إلى أن حديثه يأتي تعليقًا على مراسم توقيع اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، مؤكدًا أن الاتفاق يعكس الثقة الدولية في الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات الكبرى، بفضل موقعه الجغرافي الفريد وتوجه الدولة نحو تعزيز بيئة الاستثمار والتصنيع المحلي.