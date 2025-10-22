طريقة عمل سلطة الفريك بالقرنبيط بمذاق شهي

تعد سلطة الفريك من الاكلات الشهية التي يمكن تقديمها خلال فصل الشتاء وفي نفس الوقت تحتوي على قدر كبير من البروتين.

نعرض لكم طريقة عمل سلطة الفريك من خلال خطوات الشيف غادة التالي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير سلطة الفريك

كوب فريك مطبوخ

١/٢ كوب زيت زيتون

بصل مفروم

٤ فص ثوم مفروم

ملعقة صغيرة كركم

ملعقة صغيرة كمون

ملح

فلفل اسود

٣ فلفل الوان مقطع مكعبات

قرنبيط مقطع صغير مقلي

١/٢ كوب بقدونس

١/٢ كوب سوداني محمص

للصوص

2 فص ثوم مفروم

2 معلقة كبيرة دبس رمان

3 معلقة كبير عصير ليمون

½ كوب زيت زيتون

ملح

فلفل أسود



طريقة عمل سلطة الفريك والقرنبيط

ضعي كل مكونات الصوص في بولة كبيرة وامزجيهم بشكل جيد وتترك جانبا

ضعي كل مقادير السلطة في طبق التقديم واضيفي الصوص عليهم وقلبي جيدا

قدمي سلطة الفريك بالقرنبيط باردة أو دافئة حسب الرغبة وبالهنا والشفا.