نوع خضار غير متوقع يحسن الغدة الدرقية

يعد الجرجير من الخضروات الورقية منخفضة التكلفة وفي نفس الوقت غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية المفيدة.

ووفقا لما جاء في موقع medicinenet نكشف لكم أهم فوائد تناول الجرجير.

قوة جهاز المناعة



فيتامين أ اللازم للحفاظ على قوة الجهاز المناعي، ويحتوي كل 100 جرام من الجرجير على أكثر من 50% من الكمية الموصى بها يومياً.

يعزز الحمل الصحي

بفضل الكمية العالية من حمض الفوليك في الجرجير، فهو مفيد جدًا للنساء الحوامل، وأشارت الدراسات إلى أن تناول الأطعمة الغنية بحمض الفوليك، مثل الجرجير، يمكن أن يقلل من خطر قصور الأنبوب العصبي.

يحسن وظيفة الغدة الدرقية



ثبت أن الجرجير الخام له تأثير إيجابي على صحة الغدة الدرقية عن طريق تقليل هرمون الغدة الدرقية.

يحسن صحة العظام



يحتوي الجرجير على كميات كبيرة من الكالسيوم، ما يُساعد على إبطاء تفاقم هشاشة العظام كما يحتوي الجرجير على مواد كيميائية طبيعية تُحفز الخلايا العظمية (خلايا العظام) التي تبني أنسجة العظام.